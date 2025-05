Azta, micsoda veterán járművekbe futottunk bele Hajdúszoboszlón! – fotókkal, videóval

Egyébként tényleg elég széles volt a felhozatal: OT-rendszámmal rendelkező Trabantok mellett mikroautóval, azaz BMW Isettával is találkoztunk, amit még 1954 és 1962 között gyártottak (nem elég, hogy tényleg mini, és jómagam bele se férnék valószínűleg, egy jókora BMW-logóval ellátott nyuszi is felkeltette a látogatók figyelmét). Többek között egy szintén „old school” Mercedes motorterébe is belestünk, és ha már a motoroknál tartunk, bizony kétkerekűekből is akadt különleges darab: először egy terepszínű Harley Davidsonra kaptuk fel a fejünket, de 1975-ös, oldalkocsis MZ-t és Babettákat is lencsevégre kaptunk.