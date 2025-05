Táncra perdült Debrecen apraja-nagyja, több mint húsz stílus mozgatta meg a várost – fotókkal, videóval

A Tánc Világnapja alkalmából a Táncpedagógusok Országos Szövetsége és a Magyar Táncművészeti Egyetem kezdeményezésére ismét megrendezték a VII. Nagy Táncválasztót. A programsorozat részeként Debrecenben is várták a tánc szerelmeseit és azokat is, akik most kezdik felfedezni ezt a mozgásformát.

A programsorozat részeként több helyszínen is táncoltak Debrecenben

Forrás: Kiss Annamarie

A debreceni program a Modern Tánc-Játék Stúdió és a Főnix Rendezvényszervező Kft. együttműködésével és Debrecen város támogatásával jött létre – olvasható a Nagy Táncválasztó Debrecen Facebook-eseményénél.

Debrecenben is táncoltak

A debreceni programokra minden korosztályt vártak, hiszen a tánc nem kor függő. Ez a nap a mozgás öröméről szólt. Huszonhárom különböző táncstílust mutattak be az érdeklődőknek.