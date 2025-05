Gondoltad volna, hogy a Star Wars ikonikus karaktere debreceni fegyverrel harcolt?

A messzi-messzi galaxis fanatikusai ma duplán ünnepelnek, hiszen anyák napja 2025-ben egy napra esik a nemzetközi Star Wars-nappal. Utóbbi eredete egyébként egy angol szójáték, a filmek visszatérő mondata, az „Az Erő legyen veled!” angolra fordítva: „May the force be with you!”, amely szinte ugyanúgy hangzik, mint a „May the 4th be with you!”, azaz „Május negyedike legyen veled!” Ez alkalomból hoztunk a Csillagok Háborúja debreceni rajongóinak egy igazi csemegét. Gondoltátok volna, hogy van kapcsolat a Mandalóri-sorozat, Boba Fett és Debrecen között? Hogyan lehetséges ez? Mutatjuk!

Star Wars-szereplőknek öltözött fesztiválozók Debrecenben

Forrás: Napló-archív

A május 4-i nemzetközi Star Wars-nap alkalmából a Néprajzi Múzeum A hónap műtárgya elnevezésű sorozatában óceániai fegyvereket állított ki, amelyek meglepő módon kapcsolatba hozhatók az űreposszal – írta a Magyar Nemzet. Az egyik ilyen tárgy egy fegyver, a totoika, amely a Fidzsi-szigetekről származik. nevét gyakran ananászbuzogánynak fordítják, ez azonban félreértésen alapul: formája valójában a csavarpálma (Pandanus) termésére utal.

Bennszülött buzogánnyal, Fidzsi-szigetek, 1893–1896, Festetics Rudolf gyűjtése

Forrás: Néprajzi Múzeum

A Néprajzi Múzeum totoikáról szóló összegzése pedig egyebek mellett kiemeli, hogy ezt a fegyvert gondolták tovább – gaderffii néven – az alkotók a Mandalóri és Boba Fett könyve című sorozatokban: utóbbi címszereplőjének ezt kellett elkészítenie egyfajta beavatási rítusként a Tatuin bolygó buckalakói, a taszkenek közé.

Boba Fett a gaderffiivel a kezében

Forrás: The Book of Boba Fett

Mi köze a Star Wars-nak Debrecenhez?

Erre is megadja a választ a Magyar Nemzet cikke, ugyanis a Néprajzi Múzeum egyik totoikáját a Debreceni Református Kollégium adta át a fővárosi intézménynek.

