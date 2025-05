Kapitális pontyot fogott a debreceni horgász, Czifra Antal – fotókon mutatjuk a gigahalat!

Czifra Antal sokak számára ismerős lehet a Haonról, hiszen a tavalyi év számos emlékezetes és csodálatos pillanatot hozott számára a horgászatban, amiről portálunknak is beszámolt. A debreceni horgásznak sikerült két rekorddal is előrukkolnia a Tisza-tavon, és év végén a Balatonon is összejött neki egy közel 30 kilós ponty. A 2025. évben az első horgászata ismét szeretett vizén, a Tisza-tavon kezdődött, és az ott szerzett élményeit újra megosztotta velünk.

Kapitális ponty akadt horogra a Tisza-tavon, Czifra Antal volt a szerencsés horgász

Forrás: Czifra Antal-archív

Kapitális ponty a Tisza-tavon

Czifra Antal kifejtette, tavaly november végén tudott utoljára kedvenc szenvedélyének hódolni, így nagyon várta már, hogy újra a természetben lehessen.

– Múlt héten szombaton indultam Pápai Péterrel az egyhetesre tervezett horgászatra, ám nem kezdődött túl jól a kaland: a nagy szél miatt nem tudtuk elfoglalni aznap a horgászhelyünket. Nem volt mit tenni, várni kellett egy napot, így vasárnap tudtuk megkezdeni az előkészületeket, majd késő délután indultunk csónakkal megkeresni az általunk jónak vélt helyeket. Harmadik társunk, László Gábor viszont már pénteken megérkezett, és ő meg is tudta kezdeni a horgászatot, ráadásul hamar kapásokat ért el, ami minket is bizakodóvá tett.

Mire mindennel végeztünk, már lassan esteledett, székeinkben ülve néztük a vizet, hallgattuk a madárcsicsergést és beszélgettünk. Gabi barátom mondta, hogy tavaly pont ezen a napon fogtam meg a 30 kiló feletti Tisza-tavi rekordpontyot, és bizony, jó volt nosztalgiázni ezen az emléken. De azt nem sejtettem, hogy pár órán belül ismét olyan élményekben lesz részem, amit nem felejtek el, az biztos

– kezdte a beszámolót.

Hihetetlenül gyönyörű ponty akadt a debreceni horgász horgára

Forrás: Czifra Antal-archív

Czifra Antal élménybeszámolója

A debreceni horgász felidézte, a nyugodt éjszakát követően, hétfőn reggel, körülbelül 8 óra magasságában egy erős, intenzív, húzós kapás érkezett az egyik botjára.

– A nagy távolság (mintegy 520 méterre volt elhelyezve a szerelékem a parttól) és a viszonylag keményre állított fék ellenére a hal nagy erővel indult meg a medence másik oldalának irányába. Felvettem a botot, csónakba pattantam, majd a nyomába eredtem azonnal, és közben folyamatos ellenállást éreztem. Átfutott azonnal az agyamon a gondolat, hogy ez az érzés bizony nagyon ismerős. A nagy szélben a hullámokkal is meg kellett küzdenem, ráadásul egyszer a zsinórom is elakadt félúton valamiben. Miután kiszabadítottam, igyekeztem minél hamarabb utolérni a tettest. Az utolsó méterek voltak már csak hátra, az etetést jelölő bóját is jócskán elhagyta már ellenfelem, mikor ráemeltem a botra, ám a súly a végén meg sem mozdult. Még egyszer megpróbáltam, de ezúttal sem sikerült. Elakadtam megint, gondoltam, óvatosan próbálom kiszabadítani, ám ekkor megmozdult, és a botomat a csónak alá görbítve megindult ellenfelem. A szívem egyből nagyot dobbant, kezdődött a fárasztás! – emelte ki.