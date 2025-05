Az édesanyákat, nagymamákat köszöntötték a debreceni intézményben – fotókkal, videóval

A Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat május 8-án rendezte meg hagyományos családi napját Debrecenben, a Pallagi úti idősek otthonában. Az esemény középpontjában az édesanyák és nagymamák köszöntése állt, de a rendezvény célja volt, hogy minden generáció számára közös élményt és feltöltődést nyújtson, miközben betekintést enged az intézmény mindennapjaiba.

Vidám családi nappal telt a csütörtök a debreceni idősotthonban

Forrás: Czinege Melinda

Versessel, énekkel is köszöntötték a debreceni idősotthon lakóit

A generációk találkozása nemcsak emlékezetes pillanatokat teremt, hanem erősíti a családi kötelékeket is. A debreceni idősotthonban tartott családi napon Széles Diána alpogármester és Nagy Lajosné intézményvezető köszöntötte a résztvevőket. Az érdeklődőknek külön műsorral készültek az intézmény lakói, de énekkel és verssel jelentkeztek a Debreceni Egyetem hallgatói is. Mindezek mellett vetélkedők és ügyességi játékok tették teljessé a programot.

Mint arról a Debreceni Városháza beszámolt, Nagy Lajosné elmondta, az intézmény dolgozói szeretettel foglalkoznak az ellátottakkal, viszonzásképpen bőséggel részesülnek az idősek szeretetéből, s így akár több anyukát is magukénak érezhetnek az ellátottak köréből. Elárulta azt is, hogy jó érezni a hozzátartozók feléjük áramló bizalmát is, amit ezzel a családi nappal is szeretnének erősíteni.

Széles Diána, a város gondoskodáspolitikáért is felelős alpolgármestere köszöntőjében azt emelte ki, hogy életünkben számtalan dolog a kötődésről szól. Kötődünk az édesanyánkhoz, a szüleinkhez, a családtagjainkhoz. Az alpolgármester mindenkit biztosított arról, hogy a város szociális szolgálata idősellátással foglalkozó intézményei meg tudják teremteni a feltételeket ahhoz, hogy a családtagok között a kötődés lehetősége, az otthon melegének felidézhetősége akkor is erős maradjon, amikor egy hozzátartozónk idősek otthonába kerül – olvasható a Debreceni Városháza közleményében. E családi nap és az ehhez hasonló, közös élményeket adó rendezvények is ezt a célt szolgálják. Széles Diána szerint a debreceni szociális intézményekben olyan munkatársak dolgoznak, akik azért munkálkodnak, hogy az ellátottak lehetőség szerint minél jobban, minél szeretetteljesebb, minél gondoskodóbb környezetben érezhessék magukat, minél boldogabbak lehessenek. Egy ilyen városban, egy ilyen közösségben jó élni igazán. Debrecen olyan intézményeket szeretne működtetni, ahol a szeretet és a boldogság magától értetődő. S ezt a szeretetet minden nap át is kell adni egymásnak, minden nap törődnünk kell egymással, minden nap meg kell kérdeznünk a másiktól, hogy van. – Ha azt válaszolja, hogy boldog, akkor nekünk is jobb az életünk – hangsúlyozta Széles Diána.