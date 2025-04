20 éve indult világhódító útjára a népszerű videómegosztó oldal

20 éve, 2005. április 23-án – magyar idő szerint már 24-én – Me at the zoo címmel megjelent az első videó az akkor még gyerekcipőben járó YouTube felületén. A felvételen az egyik alapító, Jawed Karim áll a San Diegó-i állatkertben, az elefántok társaságában – írja az Origo. Az első videó azóta több mint 350 millió megtekintésnél jár. Ez az egyetlen feltöltött tartalom a férfi csatornáján, akinek több millió feliratkozója is van.

Az első YouTube-videó Me at the zoo címmel jelent meg

Forrás: YouTube

