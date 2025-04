„Annyival megy, amennyivel szeretnénk” – veterán autók páváskodtak Debrecenben – fotókkal!

Megtartotta első idei veteránalkatrész-börzéjét és járműkiállítását a Debreceni Old Timer Club vasárnap. A tavaszias időben megrendezett Monostorpályi úti rendezvényen egészen 13 óráig vadászhattak kincsekre az érdeklődők, akik emellett több, 50 évnél öregebb autót is megnézhettek kívülről-belülről. Rengetegen kilátogattak a rendezvényre, és így tett a Haon stábja is, kíváncsiak voltunk a felhozatalra, a veterán autókra, és a retró járgányok szerelmeseire is. Talán a legnagyobb érdeklődést a galériában látható BMW 2000 CS váltotta ki, de régi Citroënt, Škodát, Mercedest, Pontiacet és Trabantot is lehetett bőven találni a placcon.

A veterán autókat felvonultató rendezvényen Márton Miklós is bemutatta büszkeségét

Forrás: Vida Márton Péter

Veterán autók találkoztak Debrecenben

A csillogó, extravagáns járgányok lehengerelték az érdeklődőket, mindenki kezében ott volt a telefon, és a legmenőbb, legnagyobb „vadak” mellé állva egyre csak készültek a fotók. Márton Miklós hintót, a BMW 2000 CS-t is sokan megörökítették, azonban minket az is érdekelt, honnan a csodás járgány, illetve miért olyan különleges.

Az autó 1969-es, egy 2 ajtós kupé, mindösszesen 10 ezer darabot gyártottak belőle, ami kevésnek számít. Ha jól számolom, akkor 8 éve vagyok a csodajárgány tulajdonosa, a megvásárlást követően kapott egy komplett restaurálást. Jelenleg teljesen autózható, nagyon szeretjük, egy igazán különleges autó. Voltaképpen az tetszett meg benne a leginkább, hogy nagyon kevés van belőle. Szerencsémre pont találtam egy gyűjtőnél, nagyon örültem neki. Annak is, hogy felújítandó példány, így megismerhettem minden részét az autónak. Az egyik érdekessége, hogy fakormány van benne, az ülések nagyon kényelmesek, mintha fotelban ülnénk

– fogalmazta az autótulajdonos. Az árát nem árulta el nekünk, de biztos szép kis summa. Kérdeztük azt is, mennyivel tud menni, nos, arra már kaptunk választ. „Amennyivel szeretnénk, de nem merjük kipróbálni!” – vágta rá viccesen. Kiemelte, viszonylag eléggé csúszik, hamar blokkolásra képes, ezért óvatosan kell bánni vele.

Németh István valóra váltotta álmát

Forrás: Vida Márton Péter

30 éve van meg a szerelem

Az autók közt sétálgatva megpillantottunk egy Volkswagen T2a-t, ami szintén 1969-es, szóval bőven 50 felett jár már a kék járgány is. Németh István autótulajdonos megosztotta velünk, igazából 30 éves „Bogarazás” műve az autó.

Körülbelül 6 éve került hozzám, hosszú alkudozás után teljesítettem be a vágyam vele. Eléggé lelakott állapotban volt, de örömmel formáltam a saját arcomra és tettem rendbe, ebben a formában azért teljesen máshogyan néz ki. Vannak ismerőseim, akik ismerték a gépkocsi múltját, és állítólag a 4-es főúton volt olyan korszaka is, amikor motor és váltó nélkül állt, és dinnyét árultak belőle

– osztotta meg István, aki 20 éves korában lett teljesen szerelmes a Bogarakba. Édesapjának köszönheti, mivel ő vásárolt neki nevelési szándékkal egy Volkswagen Bogarat, és azt mondta neki, ha azt feltámasztja, akkor tanulhat rajta. És ez így is történt, a T2a-t hobbi célra használja, hosszabb útra „nem viszi magával”.