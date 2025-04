Varázslók járják Debrecent? Mágikus napok várnak a cívisvárosra

– Ahogyan ígértük, a tavalyihoz képest még színesebb, még változatosabb és még több helyszínen rendezzük meg a Varázslók Világa elnevezésű eseményünket. Nevet változtattunk, hogy még több varázslót tudjunk Nektek bemutatni. Ugyanis vannak nekünk saját varázslóink is! Csatlakozik hozzánk Békés Pál Kétbalkezes varázslója és a Tündér Lala Aterpatere is. Idén már az Aquaticumban is elvarázsolva érezhetitek magatokat, ugyanis két teljes napig cask a varázslaté lesz a főszerep, de étterem, söröző és fagyizók is kínálnak majd varázslós termékeket – olvasható a Borostyán Produkció Egyesület közleményében.

Újra megelevenedik a varázslók világa

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Mint írták, idén nagyobb hangsúlyt kapnak az irodalomterápiás foglalkozások, ugyanis a tavalyi programhoz képest Bagdács Zsuszához csatlakozik Braun Krisztina és Kiss Gábor is, így (akár) öt alkalommal mélyülhetnek el a kicsik és a nagyok a szövegek értelmezésében. Hozzátették, a könyvesboltok a kedvezmények mellett kézműves foglalkozásokkal és játékokkal, valamint garantált ajándékokkal várják az érdeklődőket. Az Apollo mozi megszokott filmes kínálata mellett idén egy színházi előadás, háromkamerás felvételét is megnézhetik a családok, méghozzá ingyenesen.

Kiemelt napként, szombaton a Desz24, a Pagony könyvesbolt és a Deutsches Kulturforum háromszögben utcafesztivál jellegű programok várják a családokat a Debreceni Kreatív Közösség jóvoltából, ahol a Természettár és az Együtt az állatokért egyesület is képviselteti majd magát. Lámpáskészítő workshop, varászlós beöltözések és rajzok színesítik majd a délutánt.

Kiemelték továbbá, Mikos Ákos rádiós műsorvezető, Horog Mátéval beszélget a debreceni boszorkányokról és varázslókról, majd a Kraftban Harry Potter kvízre invitál mindenkit. A Dobhártya Podcast élő adásos vendége Elise Paris Turco debreceni táncos, aki a tánc varázsáról mesél majd. (Ez az esemény is kétnyelvű). A hét utolsó napján a Csokonai Nemzeti Színházban tehetnek látogatást a családok, ahol Szabó Magda Aterpatere lesz a vezető, Vranyecz Artúr személyében. A három színházbejárás (13, 15, 17 órakor) egyszer angolul is kipróbálható.