Termetes pontyok, compók és harcsák „potyogtak” Látóképen

Soltész Lóránt csodálatos fogásokkal jelentkezett a napokban – osztotta meg közösségi oldalán a Látóképi-tározó, majd közzé tették a horgász rövid beszámolóját is. „Az idei év tavasza kicsit kihúzódott, főleg a tavalyi évhez képest. Rakós bottal horgászva picit nehezen indult a szezon. Nehezen melegedett a partközeli víz, emiatt igen lassan kezdtek a part közelében mozgolódni a pontyok, és egyéb halak. Nehezen, de elindult a melegedés és megjelentek a parti részeken is a halak. Kezdetnek igazi meglepetés halak is érkeztek a kisebb pontyok mellett. Első meglepetéshalam egy harcsa személyében (76 centiméter) tette tiszteletét, majd egy fehérecske ponty, majd egy napon pár óra különbséggel 2 gyönyörű termetes compó is megörvendeztetett” – fogalmazta meg Soltész Lóránt.