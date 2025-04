Hortobágyi csikósleves is készült a 18. Sárrét Íze Fesztiválon – fotókkal, videóval!

Nagykorú lett a Sárrét Íze Fesztivál, ugyanis idén 18. alkalommal várta a séfeket és kuktákat szombaton Nagyrábén, ahol mintegy hetven főzőcsapat, három kategóriában mérte össze főzőtudását. A Haon stábja a reggeli órákban érkezett a helyszínre, így még volt idő arra, hogy a megnyitó előtt feltérképezzük a terepet, és elkérjük a recepteket. A gasztronómia sárréti ünnepe minden évben nagyon közkedvelt és temérdek embert vonz Nagyrábé közösségi terére. A főzőverseny résztvevői az ismert, magyar fogások mellett idén is megmutatták, a különleges fogások sem fognak ki rajtuk.

A Sárrét Íze Fesztivál sokaknak a kikapcsolódást, feltöltődést jelenti

Forrás: Vida Márton Péter

Sárrét Íze Fesztivál programok

Az illatok magáért beszéltek a gasztrofesztiválon, az ízletes fogások már 8 óra után rotyogtak a bográcsokban, üstökben. A sátrak alatt sörpadokon, asztal mellett koccintottak a versenyzők, miközben a reggelijüket fogyasztották. Jó volt látni, hogy minden korosztály képviseltette magát a rendezvényen, barátok, munkatársak és családtagok is „ringbe szálltak”, hogy övéké legyen a verseny végén a trófea.

Hiába reggelizés után szlalomoztunk a sátrak között, egyszerűen nem tudtuk levenni a szemünket a friss, ropogós kenyérről és a füstölt szalonnáról, no meg a csinosra vágott paprikáról és paradicsomról. Természetesen szíverősítőből és folyékony kenyérből sem volt hiány, ezek kötelező kellékei (íratlan szabály) a magyar mulatságoknak.

Ahogy szóba elegyedtünk a versenyzőkkel, megtudtuk tőlük, hogy az indulók Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye településeiről jöttek, többségük rendszeresen visszatérőnek számít. Érdeklődésünkre elmondták, azért népszerű ez a rendezvény, mert összetartóak a helyiek. A főzőfesztivál lényege, hogy az emberek összejönnek, beszélgetnek, esznek-isznak, jól érzik magukat.

Milyen ételek készültek?

A helyszínt körbejárva azt tapasztaltuk, a szervezők a hagyományőrzésre nagy hangsúlyt fektetnek, és törekszenek arra, hogy autentikus programokkal szórakoztassák az érdeklődőket. Népi játszóház várta a legkisebbeket, de volt kosárfonás is, illetve helyi kézműves termékekkel is gazdagodhattak a kilátogatók. A helyszínen lehetett vásárolni különféle ételeket, akár hamburgert, hot-dogot, hiszen nem mindenki fakanállal a kezében érkezett a főzőnapra. Azonban itt most nem a gyorskajákon volt a hangsúly, sokkal inkább a helyben, szabad tűzön készült fogásokon.

Többnyire azt tapasztaltuk, alapvetően mindenki hagyományos ételeket főzött, helyi alapanyagokból, de időként felbukkant egy-egy különlegesség. Leginkább gulyás és mindenféle pörköltek készültek, de a székelykáposzta, illetve a szarvasból készült hortobágyi csikósleves is helyet kapott az „étlapon”. No, de nem volt híján töltött káposztából sem, illetve a káposzta helyet kapott még a káposztás csülkös bablevesben is. Tárcsán sült a csirkecomb, mellette pedig barnult a rántott hús. A pörköltök mellé többen galuskát, vagy túrós csuszát készítettek.

Mint megtudtuk, három kategóriában lehetett versenyezni, diák, amatőr és profi, szóval azok is bátran vehettek fel kötényt, akik még nem olyan rég mélyültek el a főzés világában.