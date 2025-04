Nevetésre vágysz? Összeszedtünk 10 mémet, ami biztosan mosolyt csal az arcodra

A napokban kértük meg a Facebookon a Hajdú Online követőit arra, hogy mutassák meg, mi volt a legutóbbi kép vagy mém, amit lementettek a telefonjukra.

Egy jó mém biztosan mosolyt csal sokak arcára

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A felhívásra több mint száz komment érkezett, ezekből válogattuk ki a 10 legviccesebbet, amelyet a lenti galériában gyűjtöttünk össze. A képek között van olyan, ami szóviccre alapoz, van, amelyik vicces szituációt mutat be és akad olyan is, amivel csak simán többen is tudnak azonosulni, ezért is poénos.