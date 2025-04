Ne hagyd ki ezt a finom receptet a húsvéti asztalról

Nincsen húsvét kalács nélkül, vagyis szép, aranybarna fonott kalács nélkül. Minden családnál asztalra kerül ilyenkor valamilyen formában ez az édes kelt tészta, ám nincs leírva sehol, hogy a húsvéti fonott kalács csak és kizárólag édes lehet! Farkasinszki Ildikó süticoach, a Mindmegette maestrója ezúttal egy fantasztikus, de sós kalácsot készített, aminek a töltelékét sonka, főtt tojás, tejszínes torma és snidling is ízesíti!

Még nem késő elkészíteni a húsvéti kalácsot

Forrás: Mindmegette

Egy kalács nemcsak finom, de szép is, elmaradhatatlan eleme a húsvéti asztalnak. Nincs is jobb reggeli egy szelet puha kalácsnál, ami mellé kortyolhatunk meleg teát vagy kakaót, de meg is kenhetjük vajjal, erre helyezhetünk egy szelet sonkát, egy karika főtt tojást, és ropogtathatjuk mellé a friss retket vagy a ress újhagymát. De mi van akkor, ha mindezek belekerülnek a kalácsba? Létrejön egy olyan recept, és persze olyan kalács, aminek nem lehet majd ellenállni!

