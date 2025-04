Készítsd a búvárruhát, Debrecenbe jönnek a Google kocsijai!

A Google rendszeresen járja az utakat speciális utcakép, azaz Street View autóival, hogy saját térképén minél aktuálisabb felvételeket mutasson a felhasználóknak. A szolgáltatás 2013-as magyarországi indulása óta a Google Street View képeket már többször is frissítették. A különleges kamerarendszerrel felszerelt járművek ismét bejárják az országot, elsősorban a városokban, azok környékén, valamint a vidéki térségekben található közutakon haladva – beleértve például Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc és Pécs környékét is – számolt be róla a vezess.hu.

A Google Street View autói hamarosan Debrecenben is megjelennek

Forrás: Google

Mint írják, a Street View több milliárd panorámaképből épül fel, melyek egy része a Google saját gyűjtése, másik része pedig a közreműködő felhasználóktól származik. A szolgáltatás mára minden kontinensre eljutott, és több mint 100 országot és területet örökített meg, mintegy 280 milliárd képpel.

