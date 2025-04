Ritka fogásnak számít: különleges halat fogtak a Keleti-főcsatornában

Aranycompót fogtak a Keleti-főcsatornából! Kövér Bence horgász egy ritka színváltozatú compót emelt ki kedvenc vizéből a hétvégén. A fiatal pecás szenvedélye másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor még csak turista állami jeggyel és napijeggyel próbálkozott ugyanitt – számolt be róla a Halazin. Első compóját március 23-án sikerült kifognia, majd rögtön még kettő is érkezett. Azóta rendszeresen visszajár ugyanarra a helyre, most igazán nagy meglepetés érte.

Igazi ritkaság az aranycompó

Így sikerült kifogni az aranycompót

A különleges aranycompó az elmúlt napok egyik reggelén akadt horogra. – Ma 6 órakor ültünk ki a kis helyünkre, ponty volt a célhal. Fenekező szerelékkel készültem a pecára, és a saját pelletkeverékemet is ma vetettem be először, gyümölcsös ízben. Csalitüskén egy szem 8 mm-es csokinarancs oldódó pop-up volt – ecsetelte a horgászat körülményeit. A kapás nem volt egyértelmű, inkább finom, lassú ejtésekkel jelezte magát. A halat sikeresen megszákolták, de egyikük sem tudta biztosan, mi akadt horogra.

Ketten pecáztunk, egyikünk sem látott még ilyet. Azt gondoltuk, hogy compó a pikkely miatt. Rá kellett »gugliznunk.«

Mint írták, a keresés megerősítette sejtésüket: egy ritka, arany színű compó került a horogra. Ez a színváltozat különlegesnek számít hazánkban, és igazi élmény annak, aki ilyet foghat. Bence természetesen kíméletesen bánt a hallal, fotó is készült róla, a történet pedig emlékezetes marad – nemcsak számára, hanem minden horgásztársának is, aki hisz benne: a víz mindig tartogat meglepetéseket.

