Kiemelt Arany a nádudvari mazsoretteseknek

A grémium döntése előtt a zsűrielnök ismertette a minősülés szabályait és kategóriái: A. B. C, D nehézségi kategóriákban lehet minősülnie egy csapatnak, amiből a nádudvariak most a C szintet célozták meg. Sikerrel, hiszen a Csilla Fitness Sportegyesület a legmagasabb fokozatot, azaz a Kiemelt Arany minősítést érte el. Művészeti vezetőjük: Tőzsér Jánosné. A koreográfiákat betanította és segítette Tőzsér Jánosné, Sáminé Baranyai Kitti és Jakabné Szegedi Vivien. Külön öröm számukra, hogy csapattársuk, Veres Alexandra Petra ezen a napon lett hivatalosan is mazsorett oktató.

A Csilla Fitness SE csapapata a Kiemelt Arany minősítéssel

Forrás: Marján László

A rendezvényt Nádudvar város díszpolgára, Bodó Sándor országgyűlési képviselő zárta szavaival, amelyekben gratulált a gyerekek Erzsike nénijének és az egész csapatnak a remek szereplésért járó kiváló minősítéshez.