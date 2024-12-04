Ezeket a készülékeket ne csatlakoztasd hosszabbítóra, ha nem akarsz bajt

Elméletileg minden konnektort 3,5 kW-ig lehet terhelni, és akkor nem történik baj, de ez a gyakorlatban nem mindig igaz. Vannak olyan eszközök, amelyek érzékenyek a hálózati feszültség ingadozásaira, és ezek többek között akkor is előfordulhatnak, ha több eszközt csatlakoztatsz ugyanahhoz a hosszabbítóhoz – írja a Tudnivalók.

Ezeket ne csináld, ha hosszabbítót használsz

1. Hosszabbító a hosszabbítóba

Mint írják, az elosztókat nem arra tervezték, hogy egymásba dugva használjuk őket. Valójában több hosszabbító összekötése, a leggyorsabb módja az elektromos hálózat túlterhelésének, és veszélyezteti mind a készülékeket, mind a lakókat, és a legtöbb tűzvédelmi előírást is megsérti. Ha nem elegendő a konnektorok száma, próbálj meg néhány eszközt (legalább ideiglenesen) kikapcsolni.

2. Fűtőtestek és légkondicionálók

A hordozható fűtőtest (hősugárzó vagy konvekciós fűtőtest) az egyik legfőbb tűzveszélyforrás. Mind a fűtőtestek, mind a légkondicionálók ciklusosan be- és kikapcsolnak működés közben, és bekapcsoláskor nagyon sok energiát fogyasztanak. Ez túlterhelheti a hosszabbítót, ami kioldhatja a kismegszakítót, de akár túl is melegedhet. Ezért ezeket a készülékeket mindig egy fali konnektorba kell csatlakoztatni.

3. Hajformázó eszközök

A hajszárítók, hajsütővasak és hajvasalók nagyon sok energiát fogyasztanak. Valójában a kismegszakító leoldásának megakadályozása érdekében mindegyik eszközt közvetlenül a konnektorba kell csatlakoztatni. Ezt a biztonsági utasítások is hangsúlyozzák (amelyeket sajnos a felhasználók kis százaléka olvas el): a készülékeket közvetlenül a konnektorba kell csatlakoztatni, hosszabbítók és adapterek használata nélkül.

4. Multicookerek és gyorsfőzők

A multicooker egy további komoly energiafogyasztó (600-1500 W), de előnye, hogy hosszú ideig felügyelet nélkül is üzemeltethető. Ezért érdemes meggyőződni róla, hogy biztonságosan csatlakozik a konnektorhoz, és nem egy hosszabbítóba van bedugva mondjuk a vízforralóval, pirítóssal és más készülékekkel együtt. Rossz érintkezés esetén a hosszabbító, az adapter vagy a multicooker dugója felmelegedhet és tönkremehet, rosszabb esetben pedig akár a készülék ki is gyulladhat. Ha hosszabbítóra van szükség a kenyérpirító, a mikrohullámú sütő és a multicooker csatlakoztatásához, ne kapcsold be őket egyszerre, hanem használj külön csak a kenyérpirítót vagy mondjuk a multicookert!