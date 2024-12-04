szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

29°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó tudni!

2024.12.04. 15:25

Ezeket a készülékeket ne csatlakoztasd hosszabbítóra, ha nem akarsz bajt

Címkék#debrecen#elosztó#hosszabbító

Tudtad, hogy az a legjobb, ha minden eszközhöz külön konnektort használsz? De mivel ez szinte lehetetlen, érdemes megjegyezni, hogy az egyidejűleg hosszabítóra csatlakoztatott eszközök teljesítménye nem haladhatja meg a konnektor megengedett terhelését.

Haon.hu

Elméletileg minden konnektort 3,5 kW-ig lehet terhelni, és akkor nem történik baj, de ez a gyakorlatban nem mindig igaz. Vannak olyan eszközök, amelyek érzékenyek a hálózati feszültség ingadozásaira, és ezek többek között akkor is előfordulhatnak, ha több eszközt csatlakoztatsz ugyanahhoz a hosszabbítóhoz – írja a Tudnivalók.

Ezeket ne csináld, ha hosszabbítót használsz
Ezeket ne csináld, ha hosszabbítót használsz
Forrás: Illusztráció / Shutterstock

1. Hosszabbító a hosszabbítóba

Mint írják, az elosztókat nem arra tervezték, hogy egymásba dugva használjuk őket. Valójában több hosszabbító összekötése, a leggyorsabb módja az elektromos hálózat túlterhelésének, és veszélyezteti mind a készülékeket, mind a lakókat, és a legtöbb tűzvédelmi előírást is megsérti. Ha nem elegendő a konnektorok száma, próbálj meg néhány eszközt (legalább ideiglenesen) kikapcsolni.

2. Fűtőtestek és légkondicionálók

A hordozható fűtőtest (hősugárzó vagy konvekciós fűtőtest) az egyik legfőbb tűzveszélyforrás. Mind a fűtőtestek, mind a légkondicionálók ciklusosan be- és kikapcsolnak működés közben, és bekapcsoláskor nagyon sok energiát fogyasztanak. Ez túlterhelheti a hosszabbítót, ami kioldhatja a kismegszakítót, de akár túl is melegedhet. Ezért ezeket a készülékeket mindig egy fali konnektorba kell csatlakoztatni.

3. Hajformázó eszközök

A hajszárítók, hajsütővasak és hajvasalók nagyon sok energiát fogyasztanak. Valójában a kismegszakító leoldásának megakadályozása érdekében mindegyik eszközt közvetlenül a konnektorba kell csatlakoztatni. Ezt a biztonsági utasítások is hangsúlyozzák (amelyeket sajnos a felhasználók kis százaléka olvas el): a készülékeket közvetlenül a konnektorba kell csatlakoztatni, hosszabbítók és adapterek használata nélkül.

4. Multicookerek és gyorsfőzők

A multicooker egy további komoly energiafogyasztó (600-1500 W), de előnye, hogy hosszú ideig felügyelet nélkül is üzemeltethető. Ezért érdemes meggyőződni róla, hogy biztonságosan csatlakozik a konnektorhoz, és nem egy hosszabbítóba van bedugva mondjuk a vízforralóval, pirítóssal és más készülékekkel együtt. Rossz érintkezés esetén a hosszabbító, az adapter vagy a multicooker dugója felmelegedhet és tönkremehet, rosszabb esetben pedig akár a készülék ki is gyulladhat. Ha hosszabbítóra van szükség a kenyérpirító, a mikrohullámú sütő és a multicooker csatlakoztatásához, ne kapcsold be őket egyszerre, hanem használj külön csak a kenyérpirítót vagy mondjuk a multicookert!

5. Kenyérpirítók

A gyártók azt javasolják, hogy a pirító használata előtt keress egy kényelmes helyet, ahol hosszabbító nélkül csatlakoztathatod a készüléket. Ha valaha is belenéztél már egy pirítós belsejébe, akkor tudod, hogy belül lényegében egy csomó vezeték található, amelyek izzanak a kenyérszeletek megpirításához. A vezetékek felmelegítéséhez szükséges áram könnyen túlmelegítheti a hosszabbítót is. Ugyanez vonatkozik a gofrisütőkre és a palacsintasütőkre is.

6. Kávéfőzők és kávédarálók

Még egy kis kávéfőző is nagyon sok energiát fogyaszt, hogy a kávébabból varázslatos forró italt varázsoljon. Ezt szem előtt tartva kerüld a hosszabbító használatát.

7. Mikrohullámú sütő

A mikrohullámú sütő sok energiát fogyaszt, akárcsak az elektromos sütő, ezért külön konnektorba kell csatlakoztatni. Egyes mikrohullámú sütők, például a grill és konvekciós funkcióval ellátottak, nagyobb teljesítményűek, mint a mosógépek, amelyekhez, mint tudjuk, külön konnektort vezetnek ki. Ezért a legjobb megoldás, ha a nagy teljesítményű mikrohullámú sütőt külön konnektorba csatlakoztatjuk, de ha nincs más lehetőség, feltétlenül vedd figyelembe a vezeték keresztmetszetét, és csak a mikrohullámú sütőt csatlakoztasd, ne használd a hosszabbítót több eszköz egyidejű üzemeltetéséhez.

8. Hűtőszekrények és fagyasztók

A szabályok szerint a hűtőszekrényt a szabványos kábellel és csatlakozóval, külön neki fenntartott konnektorba kell csatlakoztatni. A  hűtőszekrény egy folyamatosan üzemelő, sok energiát igénylő eszköz, amelyet a nap 24 órájában üzemeltetnek, még akkor is, ha nincsenek otthon az emberek. Nem ajánlott hosszabbítóval csatlakoztatni, mert ez növeli a feszültségingadozások esélyét. Ha mégis ez az egyetlen lehetőség, akkor be kell tartani néhány feltételt:

  • A hosszabbítónak jó minőségűnek kell lennie, és bizonyos terhelést kell elviselnie. A hűtőszekrények átlagosan 200-400 wattos (W) teljesítményűek, ami azt jelenti, hogy egy 16 A-es szabványos hosszabbító tökéletesen megfelel, de csak akkor, ha nem csatlakoztatnak hozzá más háztartási gépeket, főleg nagy teljesítményűeket, mint a vízforraló vagy a mikrohullámú sütő.
  • A hosszabbítónak földelő csatlakozóval kell rendelkeznie.
  • Beépített túlfeszültség-védővel ellátott hosszabbítókat kell használni a feszültségingadozások elkerülése érdekében, valamint a rövidzárlat elleni védelem miatt.

Fontos megjegyezni:

  • A hosszabbító, akárcsak a hálózati elosztó, egyetlen elektromos konnektorhoz csatlakozik, ezért nem szabad túllépni a csatlakoztatott eszközök teljesítményének összegét.
  • A nagy teljesítményű eszközöket, mint a vasaló, fűtőtest, légkondicionáló, gyorsfőző,  mikrohullámú sütő stb., biztonságosabb közvetlenül a konnektorba csatlakoztatni hosszabbító és hálózati elosztó nélkül.
  • A hosszabbítót a legkisebb látható sérülés esetén azonnal ki kell dobni, és nem szabad javítgatni.
  • Hosszabbítót és hálózati elosztót csak a legszükségesebb esetekben használj, különösen a régi elektromos vezetékezésű házakban. Lehetőleg kerüld el a használatukat, és növeld inkább a konnektorok számát a lakásban az elektromos berendezések helyének környékén.
  • Tudasd ezt a barátaiddal és a rokonaiddal is, hogy ne kerülhessenek bajba a rosszul használt hosszabbítók és hálózati elosztók miatt!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu