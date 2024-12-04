2024.12.04. 15:25
Ezeket a készülékeket ne csatlakoztasd hosszabbítóra, ha nem akarsz bajt
Tudtad, hogy az a legjobb, ha minden eszközhöz külön konnektort használsz? De mivel ez szinte lehetetlen, érdemes megjegyezni, hogy az egyidejűleg hosszabítóra csatlakoztatott eszközök teljesítménye nem haladhatja meg a konnektor megengedett terhelését.
Elméletileg minden konnektort 3,5 kW-ig lehet terhelni, és akkor nem történik baj, de ez a gyakorlatban nem mindig igaz. Vannak olyan eszközök, amelyek érzékenyek a hálózati feszültség ingadozásaira, és ezek többek között akkor is előfordulhatnak, ha több eszközt csatlakoztatsz ugyanahhoz a hosszabbítóhoz – írja a Tudnivalók.
1. Hosszabbító a hosszabbítóba
Mint írják, az elosztókat nem arra tervezték, hogy egymásba dugva használjuk őket. Valójában több hosszabbító összekötése, a leggyorsabb módja az elektromos hálózat túlterhelésének, és veszélyezteti mind a készülékeket, mind a lakókat, és a legtöbb tűzvédelmi előírást is megsérti. Ha nem elegendő a konnektorok száma, próbálj meg néhány eszközt (legalább ideiglenesen) kikapcsolni.
2. Fűtőtestek és légkondicionálók
A hordozható fűtőtest (hősugárzó vagy konvekciós fűtőtest) az egyik legfőbb tűzveszélyforrás. Mind a fűtőtestek, mind a légkondicionálók ciklusosan be- és kikapcsolnak működés közben, és bekapcsoláskor nagyon sok energiát fogyasztanak. Ez túlterhelheti a hosszabbítót, ami kioldhatja a kismegszakítót, de akár túl is melegedhet. Ezért ezeket a készülékeket mindig egy fali konnektorba kell csatlakoztatni.
3. Hajformázó eszközök
A hajszárítók, hajsütővasak és hajvasalók nagyon sok energiát fogyasztanak. Valójában a kismegszakító leoldásának megakadályozása érdekében mindegyik eszközt közvetlenül a konnektorba kell csatlakoztatni. Ezt a biztonsági utasítások is hangsúlyozzák (amelyeket sajnos a felhasználók kis százaléka olvas el): a készülékeket közvetlenül a konnektorba kell csatlakoztatni, hosszabbítók és adapterek használata nélkül.
4. Multicookerek és gyorsfőzők
A multicooker egy további komoly energiafogyasztó (600-1500 W), de előnye, hogy hosszú ideig felügyelet nélkül is üzemeltethető. Ezért érdemes meggyőződni róla, hogy biztonságosan csatlakozik a konnektorhoz, és nem egy hosszabbítóba van bedugva mondjuk a vízforralóval, pirítóssal és más készülékekkel együtt. Rossz érintkezés esetén a hosszabbító, az adapter vagy a multicooker dugója felmelegedhet és tönkremehet, rosszabb esetben pedig akár a készülék ki is gyulladhat. Ha hosszabbítóra van szükség a kenyérpirító, a mikrohullámú sütő és a multicooker csatlakoztatásához, ne kapcsold be őket egyszerre, hanem használj külön csak a kenyérpirítót vagy mondjuk a multicookert!
5. Kenyérpirítók
A gyártók azt javasolják, hogy a pirító használata előtt keress egy kényelmes helyet, ahol hosszabbító nélkül csatlakoztathatod a készüléket. Ha valaha is belenéztél már egy pirítós belsejébe, akkor tudod, hogy belül lényegében egy csomó vezeték található, amelyek izzanak a kenyérszeletek megpirításához. A vezetékek felmelegítéséhez szükséges áram könnyen túlmelegítheti a hosszabbítót is. Ugyanez vonatkozik a gofrisütőkre és a palacsintasütőkre is.
6. Kávéfőzők és kávédarálók
Még egy kis kávéfőző is nagyon sok energiát fogyaszt, hogy a kávébabból varázslatos forró italt varázsoljon. Ezt szem előtt tartva kerüld a hosszabbító használatát.
7. Mikrohullámú sütő
A mikrohullámú sütő sok energiát fogyaszt, akárcsak az elektromos sütő, ezért külön konnektorba kell csatlakoztatni. Egyes mikrohullámú sütők, például a grill és konvekciós funkcióval ellátottak, nagyobb teljesítményűek, mint a mosógépek, amelyekhez, mint tudjuk, külön konnektort vezetnek ki. Ezért a legjobb megoldás, ha a nagy teljesítményű mikrohullámú sütőt külön konnektorba csatlakoztatjuk, de ha nincs más lehetőség, feltétlenül vedd figyelembe a vezeték keresztmetszetét, és csak a mikrohullámú sütőt csatlakoztasd, ne használd a hosszabbítót több eszköz egyidejű üzemeltetéséhez.
8. Hűtőszekrények és fagyasztók
A szabályok szerint a hűtőszekrényt a szabványos kábellel és csatlakozóval, külön neki fenntartott konnektorba kell csatlakoztatni. A hűtőszekrény egy folyamatosan üzemelő, sok energiát igénylő eszköz, amelyet a nap 24 órájában üzemeltetnek, még akkor is, ha nincsenek otthon az emberek. Nem ajánlott hosszabbítóval csatlakoztatni, mert ez növeli a feszültségingadozások esélyét. Ha mégis ez az egyetlen lehetőség, akkor be kell tartani néhány feltételt:
- A hosszabbítónak jó minőségűnek kell lennie, és bizonyos terhelést kell elviselnie. A hűtőszekrények átlagosan 200-400 wattos (W) teljesítményűek, ami azt jelenti, hogy egy 16 A-es szabványos hosszabbító tökéletesen megfelel, de csak akkor, ha nem csatlakoztatnak hozzá más háztartási gépeket, főleg nagy teljesítményűeket, mint a vízforraló vagy a mikrohullámú sütő.
- A hosszabbítónak földelő csatlakozóval kell rendelkeznie.
- Beépített túlfeszültség-védővel ellátott hosszabbítókat kell használni a feszültségingadozások elkerülése érdekében, valamint a rövidzárlat elleni védelem miatt.
Fontos megjegyezni:
- A hosszabbító, akárcsak a hálózati elosztó, egyetlen elektromos konnektorhoz csatlakozik, ezért nem szabad túllépni a csatlakoztatott eszközök teljesítményének összegét.
- A nagy teljesítményű eszközöket, mint a vasaló, fűtőtest, légkondicionáló, gyorsfőző, mikrohullámú sütő stb., biztonságosabb közvetlenül a konnektorba csatlakoztatni hosszabbító és hálózati elosztó nélkül.
- A hosszabbítót a legkisebb látható sérülés esetén azonnal ki kell dobni, és nem szabad javítgatni.
- Hosszabbítót és hálózati elosztót csak a legszükségesebb esetekben használj, különösen a régi elektromos vezetékezésű házakban. Lehetőleg kerüld el a használatukat, és növeld inkább a konnektorok számát a lakásban az elektromos berendezések helyének környékén.
- Tudasd ezt a barátaiddal és a rokonaiddal is, hogy ne kerülhessenek bajba a rosszul használt hosszabbítók és hálózati elosztók miatt!
