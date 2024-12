A Körösszegapáti külterületén lévő puszta reformátusai hívták meg az első adventi gyertyagyújtásra az ottlakókat, akik vallási hovatartozás nélkül szép számmal meg is jelentek. A Dr. Szabóné Kurucz Tímea református lelkésznő szervezte eseményen megjelentek idősek és fiatalok egyaránt. Újdonság volt, hogy erre az alkalomra a Körmösdpusztán élő reformátusok karácsonyi református énekeket tanultak be és énekeltek el, de fellépett a Körösszegapáti reformátusok gyülekezeti kórusa is Dr. Szabóné Kurucz Tímea lelkésznő vezetésével.

Az adventi gyertyagyújtáson megjelentek idősek és fiatalok egyaránt

Forrás: Vmirjáncki József

Tarsoly Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, és kiemelte, hogy Körmösdpuszta lakói egy életképes közösséget alkotnak. Ezt jól mutatja az is, hogy az eseményen több fiatal család is megjelent.

A település lakói sikeresen alkalmazkodnak a körülményekhez, és a Körösszegapáti képviselő-testület folyamatosan dolgozik azon, hogy javítsa a pusztán élők életkörülményeit.

A helyiek finom süteményeket készítettek a megjelentek vendéglátására. A soron következő, második Adventi gyertya meggyújtására a lelkésznő Körösszegapátiba hívta a Körmösdpusztán lakókat.