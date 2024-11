A magyar tudomány ünnepe alkalmából tartottak nemrég konferenciát a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán, az eseményen számos aktuális és fontos témát feszegettek az előadók a Szon.hu beszámolója szerint. Az nyíregyházi kar általános és tudományos dékánhelyettese, Rusinné prof. dr. Fedor Anita előadásában a Z generáció egészségkárosító magatartásáról beszélt a jelenlévőknek, ismertetve a kar legújabb, több mint kétezer fős mintán végzett kutatásának eddigi eredményeit.

Új kutatás vizsgálta a Z generáció rossz szokásait

Forrás: illusztráció / Shutterstock

A dékánhelyettes elöljáróban elmondta, kemény fába vágták a fejszéjüket, de az eredmények azt mutatják, jól tették, hogy foglalkoztak a témával. Az adatgyűjtéshez a Dunától keletre lévő régiókat fedte le, és speciális kérdőívet használtak hozzá, amelyet 14-20 év közötti fiatalok töltöttek ki összesen 32 középiskolából.

– A kérdések a fiatalok olyan szokásaira irányultak, mint a dohányzás, alkoholfogyasztás, szerhasználat, vagy éppen a közösségi média, az internet használata. A család és az iskolai környezet, az önbecsülés, továbbá a baráti kapcsolatok is a vizsgálat részét képezték – ismertette a szakember, hangsúlyozva, hogy a Z generáció tagjai énközpontú világban nőnek fel, ami nem jellemző a korábbi generációkra.

Ingerlékeny, dekoncentrált a Z generáció egy része

– Egy néhány éve készült kutatás arra világított rá, hogy a fiatalok mindössze 19 százaléka képes iskolai feladatokra, információgyűjtésre használni az internetet és a számítógépet. Az elektronikus eszközök használata a könyvolvasás rovására megy: az olvasás, ami a kreativitás egyik építőköve, háttérbe szorul, a hazai társadalom csupán 10 százaléka olvas rendszeresen. Az ifjúság inkább a rövid tartalmakat szereti, méghozzá valamilyen okoseszközön.

Ez utóbbiak túlzott használata, illetve a magas koffeinbevitel miatt a Z generáció körében kiugróan magas az alváshiányban szenvedők aránya. Mindez ingerlékenységhez, dekoncentrációhoz és agresszióhoz vezethet

– mondta Rusinné prof. dr. Fedor Anita. De megdöbbentő adat az is, hogy

a tinédzserek 30 százaléka akkor is online „beszélget” a társaival, ha egy légtérben tartózkodnak.

Ismertette, a Z generáció tagjai lelassult életet élnek, ami azt jelenti, hogy bizonyos életesemények, életszakaszok eltolódnak, s az időablakuk is kibővül. A családalapítás, vagy éppen a szülői ház elhagyása is sokkal később történik meg, mint a korábbi generációk esetében, de az elhízás is egyre gyakoribb a körükben.