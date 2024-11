Programajánló 1 órája

Ha szereted a verseket, ezt ne hagyd ki! – Versdélután a Méliuszban

Az ingyenes rendezvényen lehetőség lesz felolvasni kedvenc versünket vagy épp saját alkotásunkat is. A versdélutánon visszajelzésekre is lehet számítani a házigazdáktól, valamint a többi vendégtől is.

November 16-án, szombaton 15 órától a debreceni Méliusz Központi Könyvtár földszinti nagyelőadójában versdélutánt rendeznek. A rendezvény témája ezúttal nem más mint az ünnepek és az ajándékozás. Az esemény lehetőséget biztosít mindenkinek, hogy felolvassa kedvenc költőjének művét vagy saját alkotását, amely kapcsolódik a témához – olvasható a rendezvény Facebook-leírásában. A versdélutánra nemcsak a felolvasni vágyókat, hanem a hallgatókat is várják

Forrás: Illusztráció / Napló-archív A programra várják az irodalom és verskedvelőket, akik egy kötetlen beszélgetés keretében élhetik át az ünnepi hangulatot és az ajándékozás szépségét. Az esemény házigazdái Sipos Attila András költő és Benke Márk költő, grafikus lesznek. A részvétel ingyenes, és nemcsak a felolvasni vágyókat, hanem a hallgatókat is szívesen látják.

