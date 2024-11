Hangos énekszóval fogadta a Haon stábját Debrecenben a Pallagi úti idősek otthona, amelyet az egyik november végi napon látogatott meg. Az ebédlőben az énekkar ugyanis már javában hangolt a közeledő adventi időszakra, miközben az asztaloknál ünnepi mécsesek készültek a kézműves foglalkozáson. A falra kihelyezett órarenden azt láttuk, naponta átlagosan négy tevékenységen is részt lehet venni: többek között lehet szójátékozni, társasozni, de van filmklub és irodalmi délután is. Kalauzunk, Nagy Lajosné intézményvezető elmondta, jelenleg 325 lakója van az otthonnak, akik között sok barátság szövődött. Érdeklődésünkre elmondta, egy házaspár él az intézményben, de hozzátette, többen vannak, akiknek ott alakult ki párkapcsolata. Mint megtudtuk, fenntartanak egy úgynevezett intim szobát, ahol az ifjú szerelmesek meghittebb környezetben randevúzhatnak. A mozogni vágyók is kiteljesedhetnek, akár a sószoba nyugtató félhomályában, akár a tornaszobában, ahol ottjártunkkor éppen egy akkora pöttyös labdával játszottak, amit Dévényi Tibor is bármikor megirigyelne.

Buli az élet a Pallagi úti idősek otthonában

Forrás: Kiss Annamarie

A lakórészleg folyosóját saját kézműves dekorációk díszítik, és az is fel van tüntetve, kinek mikor van a szülinapja. Havonta egyszer tortázással ünneplik azokat, akik egy évvel érettebbé váltak, és a nemzeti ünnepekre is mindig készülnek valamivel. Például augusztus 20-án kenyeret sütöttek a hazai ízek konyhája elnevezésű helyiségben, ahol bárki főzőcskézhet kedve szerint – már ha egyáltalán igényli a napi ötszöri étkezés mellett: a látogatásunk alatt érkezett az aznapi ebéd, levessel, ínycsiklandó bácskai rizseshússal és csemegeuborkával.