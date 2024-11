A rendezvény egy komplex tevékenységsorozat záróakkordja volt, melyet a Könyv Barátai Hálózat tagjaként „A könyv útja microgant” program keretein belül valósítottak meg az iskola tanulói és pedagógusai a Matúra és Natúra Alapítvány/Természettárral közösen. Az olvasást népszerűsítő hálózathoz az iskola könyvtárostanára, Zsupos Gabriella kezdeményezésére csatlakozott az oktatási intézmény, így számos rendezvényen, eseményen részt vesznek. A pályázat célkitűzése az volt, hogy emléket állítsanak a felvilágosodás korában gyökerező természeti nevelési hagyománynak – közölte portálunkkal Pallósné Bodnár Erika igazgató.

A növények birodalmában kalandoztak

Forrás: Debreceni Dózsa György Általános Iskola

A legenda szerint már Csokonai Vitéz Mihály is kivitte diákjait a Kollégiumból a Nagyerdő fái közé, a belvárosi iskola biológia-technika szakos tanára, Kiss János Istvánné Gabi néni pedig a szépséges Diószegi Sámuel Botanikus Kertbe tett látogatást a gyerekcsapattal, ahol szakvezetéses sétán vettek részt. Az iskolán kívüli programra a Természettár vezetője, Váradi Zoltán is elkísérte az ifjú természettudósokat, majd segítségükre volt a projekt kreatív programjában, valamint az ő munkáját dicséri a most nyíló kiállítás is. A botanikus kertben a gyerekek megtudhatták, hogy Csokonai és tudós-literátus barátai illetve rokonai: Diószegi Sámuel, Fazekas Mihály és Földi János a növényvilág szerelmesei voltak, ismerték és tanították a botanika tudományát, Diószegi és Fazekas a Magyar Füvészkönyv megalkotásával megteremtették a magyar botanikai szaknyelvet.

A Dózsa felsősei is a természetben figyelték meg a különleges növényeket, majd a kertben szerzett tapasztalataikat felhasználva a látott növények motívumaival díszített kreatív produktumokat, például vászontáskákat készítettek. Eljátszottak a magyar nyelv költői szépségű növényneveivel is, karikaturisztikus, képregény stílusú alkotások is születtek, még azelőtt, hogy megtekintették volna ezeket, eljátszottak a gondolattal, milyen lehet az ágas békabuzogány, a tündérfátyol, a gombos varjúköröm, a boldogasszony papucsa vagy a lápi hízóka. Az újkerti intézményben 2024. november 27-től december 11-ig megtekinthető kiállítás bemutatja a Természettár Hazai gyógynövények című tárlatát is, így a látogató összevetheti, hogy milyen képeket idézett fel a növények neve a gyerekekben és milyenek ezek a valóságban.