Vidám csaholó kutyák fogadtak minket a kerítésnél, amikor megérkeztünk Nádudvarra Varga Judithoz, azaz Csutihoz és Kiss Lajoshoz. Még alig léptünk be a kapun, amikor leszögezték: a lovak a mindeneik. A 25 és 26 éves fiatalok elmondták, már régóta a lovak bűvöletében élnek. – 6 éves korom óta lovagolok. A helyi pásztornapokon száz forintért lehetett menni egy kört a pónival. Féltem, de melyik kislánynak nem a ló a kedvenc állata? Végül feltettek, és azóta ki se bírtak robbantani mellőlük – idézte fel Csuti a kezdeteket.

Varga Judit (Csuti) és Kiss Lajos mindene a nóniusz lovak

Én hamarabb láttam lovakat, mint a nagyszüleimet, édesapám ugyanis előbb vitt el az istállóba, mint megmutatni a családnak

– mondta Lajos, akinek az egész családja lovakkal foglalkozik.

7 éves koruk óta ismerik egymást

A pár 7 évesen találkozott először, amikor mindketten részt vettek a nádudvari lovardában egy lovastáborban. Mint mondták, utána mindenki élte a maga életét, majd 4 évvel ezelőtt hozott a sors egy újabb fordulatot számukra: Csuti akkor fedeztette először a kancáját. Mivel nem tudta egyedül megállapítani, hogy sikeres volt-e az akció, megkérte Lajost, hogy nézze már meg az állatot, mivel jól tudta, a fiú ért a lovakhoz. Az első randevújuk is a patásokhoz köthető. – Lajosék családjának volt 2 kiscsikója, akiket kézben kellett levezetni a legelőre. Persze simán meg tudta volna oldani egyedül is, de hívott, hogy segítsek – avatott be Csuti.

Nóniuszló-tenyésztéssel már közösen kezdtek el foglalkozni, mindkettőjüknek ez a kedvenc fajtája. Kifejtették, a nóniuszt elsősorban kiváló munkáslóként ismerik: a háborúk alatt ágyúvontatóként dolgoztatták, majd később a mezőgazdasági munkákban kapott meghatározó szerepet, főleg a Hajdúságban.

– A nádudvari nóniusz állománynak története van. Volt itt egy törzsállomány, de 2003-ban felszámolták, majd értékesítették. A lovak nagy része ekkor Hortobágyra, egy tenyészkanca pedig Püspökladányba került, ahol nagybátyám nóniusztenyészetének lett alapítója. Nádudvarra két kancát adtak el, Csuti lovasedzője, Lapos László vásárolta meg őket, utánuk egy kancacsikó maradt, ő került hozzánk – ismertette Lajos.