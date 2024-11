Alighanem sokan tapasztalták már az okostelefonjukkal kapcsolatban, hogy egy-egy beszélgetés után a témába vágó hirdetések jelentek meg a böngészőben vagy a közösségi média felületein. Ilyenkor többekben felmerülhet a kérdés, vajon hogyan látnak a fejünkbe? Talán lehallgatnak? Az Origo még tavaly járt utána, hogy a jelenség leginkább a böngészési előzmények, az algoritmusok és a GPS helymegosztás miatt tapasztalható. A cikkben megkérdezett szakértők azt mondták, rendkívül kevés bizonyíték áll rendelkezésükre, ami arra utalna, hogy az okostelefonok fülelnek, és hangsúlyozták, a vezető technológiai cégek jelentős erőforrásokat fordítanak a felhasználóik adatvédelmére.

Manapság már a fakanálnak is füle van?

A napokban azonban megjelent egy újabb tanulmány a New York Post honlapján, ami azt boncolgatja, lehallgatják-e a felhasználókat a különböző okoseszközök. Az írás egy olyan elemzésre hivatkozik, amelyet kétes hírű brit tudósok helyett megbízható brit fogyasztóvédők, azaz a Which? nevű cég munkatársai végeztek. Mint közölték, a kutatásuk rávilágított, hogy az okoseszközök gyakran a működéshez szükségesnél több adatot gyűjtenek, ami arra utalhat, hogy az információkat esetenként harmadik feleknek is továbbíthatják. A fogyasztóvédelmi szervezet többféle terméket is megvizsgált, és a hazánkban is egyre elterjedtebb air fryerekre, vagyis légkeveréses sütőkre külön hangsúlyt fektettek. Azt találták, hogy az általuk tesztel mindhárom termék a felhasználók pontos helyzetének meghatározása mellett engedélyt kért a telefonon történő hangrögzítésre is.

Melyik sütő akar túl sokat tudni?

A Which? részletesen kitért rá, hogy melyek azok az air fryer márkák, amelyek olyan dolgokba szerették volna ütni a bekapcsoló gombjukat, ami egyáltalán nem tartozik rájuk, és a legnagyobb jóindulattal sem lehet megindokolni, hogy szükségesek egy adag ropogós csirkeszárny elkészítéséhez. A tesztelés alatt a Xiaomi sütőjének az alkalmazása kapcsolódott a Facebookhoz, a TikTok for Business hirdetési hálózatához, valamint a kínai Tencent techóriáshoz a felhasználó helyzetétől függően.