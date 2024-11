November 16-án, szombaton érkezik a Kisfarsangi Motolla névre keresztelt rendezvény a debreceni DEMKI Homokkerti Közösségi Házba, ahol a látogatók kézműves foglalkozásokon, csángó játékokon és gyimesi táncházon vehetnek részt. A 15 órakor kezdődő 20.30-ig tartó programon a résztvevők megismerkedhetnek a különböző kézműves mesterségekkel, miközben élvezhetik a folklór zenét és táncot – derült ki a Motolla Egyesület - Debrecen Facebook-bejegyzéséből.

A belépés ingyenes, de az önkéntes felajánlásokat szívesen fogadják.