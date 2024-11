Mi visz rá valakit arra, hogy csapot-papot otthagyjon, és egy másik országban kezdjen új életet? Ha csak közvetve, de erre a kérdésre is választ kaptunk Szabó Zoltántól, aki az erdélyi Marosszékről, a hegyek közül települt át a Hortobágyra, ahol jó messzire ellátni, és ahol egy kunhalom tetején állni magát a szédítő magasságot jelenti. Kacskaringós útja során, úgy tűnik, megtalálta a számítását. Kecskéket tart, sajtót, túrót készít, és az önállóságát, a szabadságát nem adná semmiért. Jelenleg Szásztelek közelében bérel egy területet, ott alakította ki a farmját. – Ő Gerzson – mutatja be az egyik kecskét, aki komoly érdeklődést tanúsít a mikrofon iránt, és ha nem vigyázok, talán meg is eszi „szőröstől-bőröstől”. – Gerzson tavaly került hozzám, egy barátom adta kölcsön, mert szükségem volt egy bakra. Az enyém még túl fiatal volt, és tartottam tőle, hogy nem fog úgy dolgozni, ahogy kell, Gerzson viszont már rutinos. Nem is csalódtam benne, elvégzi, amit az utódok nemzésében el kell végeznie. Idén tavasszal aztán a barátom felajánlotta, hogy megvehetem, így most már végleg nálam van az otthona. Jó fej egyébként, mert annak ellenére, hogy bak, nem szokott megtámadni senkit. A fiatal bakomnak sajnos beakadt a lába a szénatároló rácsba, le is kellett vágni, utána hoztam Góbét, az alpesi bakot. Ő ott áll hátrébb, de nagyon fél az embertől, biztos, hogy nem fog idejönni hozzánk – ad pontos leírást a kecske jelleméről.

Szabó Zoltán a Hortobágyon talált rá a békére, jelenleg kecsketartással foglalkozik

Forrás: BDR Média

Zoltán története egyáltalán nem számít egyedinek, hiszen sok sorstársához hasonlóan ő is Erdélyből költözött az anyaországba. De hogy a hegyek után miért a hortobágyi pusztát választotta, az azért némi magyarázatra szorul. Marosszéken élt a családjával, és 2007-ben először egyedül jött át Magyarországra, ahogy fogalmazott, előbb csak szimatolt, hogy milyen is itt az élet, feltérképezte a lehetőségeket, majd amikor úgy látta jónak, hogy a többiek is jöhetnek, akkor hozta magával a családját.

Azért a Hortobágyra jött, mert gyerekkora óta az állatok közelében élt, otthon is voltak kecskéi, tudja, hogyan kell tartani őket, és már akkor is nagyon szerette a velük való foglalatoskodást.

– Először próbáltam építkezéseken elhelyezkedni, de hamar rá kellett jönnöm, hogy az nem az én világom – emlékszik vissza az újrakezdésre. – Eleinte ingáztam Románia és Magyarország között, és mivel hiányzott a jószág, egy idő után inkább olyan helyeken vállaltam munkát, ahol velük lehetett dolgozni. Így kerültem például a híres biogazdálkodó, Rózsa Péter faluvégi birtokára, majd később Szásztelekre költöztünk, ahol vettünk egy házat – idézte fel. Szásztelekre egyébként már a Haon stábja korábban kilátogattok: