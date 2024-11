Az ingyenes hétvégi programok Debrecenben kedveznek azoknak, akik kedvelik a vásárokat, mivel már szombat kora reggel el lehet indulni nézelődni. Ahogyan minden hónap harmadik szombatján, a Debrecen-Nagytemplomi Református Gyülekezet most is egyháztáji vásárt rendez az egyházközösség Leány utcai központjában. A Facebook-esemény szerint 8 órától 11 óra 30 percig várják az érdeklődőket helyi termelők és kézművesek termékeivel. A szervezők az olvasás kedvelőire is gondoltak, akik vásár közben több száz könyvből válogathatnak, amelyek jelképes összegért elvihetőek, vagy egy hozott könyvért becserélhetőek. A novemberi Csak Design Vásáron ezúttal rekordszámú, közel 30 helyi vállalkozó kínálja termékeit a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtárának mindhárom szintjén szombaton 11 órától 18 óráig. Az eseményről időnként a Haon is közöl egy-egy fotógalériát, többször jártunk szétnézni a portékák között.

Az egyháztáji vásáron helyi termelők és kézművesek árusítanak

Forrás: Napló-archív

A Déri Múzeumban Menyasszony szombat lesz: 14 órától Magyar Menyasszony – a női szerepek változása 500 év tükrében címmel tart előadást Simonovics Ildikó divattörténész. Az esemény a Magyar Menyasszony projekt része, amit a Magyar Nemzeti Múzeum hozott létre, hogy összeállítsák Magyarország első esküvői tematikájú online adatbázisát. A rendezvényen arra is van lehetőség, hogy a látogatók a saját esküvői fotóikat a helyszínen töltsék fel a gyűjteménybe.

Zene nélkül mit sem érnek a hétvégi programok

Történelmi pillanatnak lehetnek tanúi, akik ellátogatnak szombaton 19 órától a Péterfia Rock Sörözőbe, ugyanis itt tartják az I. Debreceni Trash Estet. A rendezvény plakátja szerint beszélgetés, közös zenélés, képregénybemutató és tombola színesti majd az estét. A zeneszeretők a debreceni alternatív rock trió, az Árnyéknyúl ingyenes koncertjén vehetnek részt a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtárában. A 17 órakor kezdődő esemény a Méliusz Library Live Session non-profit kezdeményezés programja: a projekt célja, hogy helyi zenekaroknak biztosítsanak megjelenést a könyvtár zenei részlegén.