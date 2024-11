A könyv arra is kitér, hogyan jutottak a halottlátók a képességeikhez. OKJ-s képzés nem indult ugyan a témában, de akinek megjelent csak úgy egy halálfej a tükörben, az utána elég jó eséllyel látta a holtakat.

Akinek megjelent egy halálfej, az jó eséllyel szert tett halottlátói képességekre is

Az egyik halottlátó asszony arról számolt be, hogy amikor 15 évesen az egyik kocsmában szolgált, agyonvertek egy embert a vendéglátóhelyen. A gyilkos megszökött, és egy ártatlant fogtak el, a felszolgálónak azonban álmában megjelent az áldozat, aki elmondta, ki volt a valódi tettes, és a tartózkodási helyét is ismertette. A gyilkost elfogták, a lány pedig beteg lett, napokig félholtan feküdt, és elmondása szerint álmában Máriával beszélgetett, innentől indult a halottlátói pályája.

Nem álltak szóba akárkivel

A társadalmi státuszukról Czövek Judit azt írja, hogy a legszegényebb réteghez tartoztak, napszámba jártak, cselédkedtek, sokan írni-olvasni sem tudtak: a kabai halottlátó asszony is közéjük tartozott, aki egyébként gyógyított is. A módszereiről így számoltak be: – Nekem nagyon fájt a hátam. Feküdni nem is tudtam. A kabai asszony gyógyította meg. Imát mondott, mert imádkozni kellett szentelt gyertyánál. Vannak azok a három decis söröspoharak. Egy ilyen pohárban kellett magam mellé vizet tenni. Amellett kellett elmondani egy imát. Amikor elmondtam vagy két tized olvasót, elmondtam vagy nyolc tíz Miatyánkot, elkezdett a víz felfelé bugyogni. Azt a vizet én másnap megittam. Olyan volt, mintha valami kristályok forogtak volna benne. De az a víz olyan rossz volt, de olyan, hogy én még olyant nem ittam. Az rosszabb volt, mint akármelyik kanalas orvosság. Minden este egy órát imádkoztam, mindig ugyanabban az időben. Azóta sohasem fájt a hátam – olvashatjuk a pozitív értékelést.

A halottlátók az elhunytaktól szereznek hasznos információkat

Nem fogadtak egyébként a halottlátók válogatás nélkül akárkit, csakis azokat, akik igazán hittek a képességeikben. A könyvből kiderül, hogy a hajdúdorogiak főleg a putnoki Jolánkához jártak, csapatosan mentek gyalog, szekérrel, később autóval. Azt mondják, egyszer vonattal tartott hozzá egy csoport, amelyiknek az egyik férfi tagja kijelentette, hogy részéről le van csinálva a putnoki asszony, de később úgy gondolta, kíváncsiságból csak ellátogat hozzá. Jolánka erre így fogadta: „Ember! Menjen ki a vécére és végezze el a dolgát!”, amire a férfi szégyenében elkullogott.