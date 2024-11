Mint ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a 2024-es Debreceni Virágkarneváli menet nézői megható pillanatoknak lehettek tanúi: Zilahy Vandának, a debreceni Feeling Mazsorett és Táncegyesület egyik felkészítő tanárának kérte meg a kezét a párja, Varga Áron. – Igyekszünk haladni az életben, és úgy láttuk, felesleges várni, ezért úgy döntöttünk, nagyon szűk családi körben összeházasodtunk most, jövőre pedig szervezünk egy nagy lagzit a tágabb családdal és a barátokkal – avatott be immár Varga-Zilahy Vanda, de mint elmondta, így is huszonhárman vettek részt az esküvőn. Megtudtuk, a szertartást Vámospércsen rendezték, mivel Vanda ott nőtt fel, majd pedig Tégláson költöttek el egy vacsorát igazi tradicionális menüvel: húslevessel, töltött káposztával és sültes tálakkal.

A virágkarneváli lánykérést hamarosan esküvő követte

Forrás: Facebook/Varga-Zilahy Vanda Laura

– Értesítettük természetesen azokat az ismerőseinket is, akiket várunk a nagy lagziba, hogy számítunk rájuk. Jövőre együtt bulizunk majd, de most csak a családra koncentrálunk, majd jövőre, a lagzi után fogunk menni nászútra – osztotta meg a feleség.