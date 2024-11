Kacagástól volt hangos a minap a Napló-székház, ugyanis a Haon podcaststúdiójában Tóth Szabolcs vendégeskedett, akit egyébként sokan Cucur és Macur néven ismernek. Korábban már bemutattuk a vicces videók gyártóját, akiről minden bizonnyal a mai napig kevesen tudják, hogy 21 éve dolgozik a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján műtősegédként. Tóth Szabolcsot már gyerekkorában is vonzotta a videókészítés, viszont csak néhány éve fordult komolyra a dolog, ami azóta egyfajta szerelemmé vált számára. Megosztotta velünk, eleinte a feleségével készítettek vicces rövidfilmeket Cucur és Macur néven, azonban a videók mögött már „csak” az ő munkája van. Vagyis ez nem teljesen igaz, mert a podcastben Szabolcs külön kiemelte, hogy felesége a mai napig szokott neki nagyon jó ötleteket adni.

Tóth Szabolcs, avagy Cucur és Macur a Haon podcaststúdiójában

Forrás: Molnár Péter

Cucur és Macur-videók

A Cucur és Macur-videókat imádják a Facebook-felhasználók, és persze a TikTokon is nagyon sokan követik a debreceni férfit. Tóth Szabolcs az ötleteit leginkább a különböző élethelyzetekből meríti. Olyan sztorikat is feldolgoz, amiket saját maga tapasztalt, de a másokkal történt hétköznapi eseményeket is szívesen megragadja, és megpróbálja humorosan eladni. A videói nem személyeskedők, de megtörtént esetek. Talán azért is olyan felkapottak, mert bárkivel megtörténhetnek.

Tóth Szabolcs a jövőbeli terveiről is beszélt, ami nem a videózáshoz köthető. Azonban a humora nem hagyja el, az a legújabb projektjében is igen erőteljesen meg fog mutatkozni.

De aggodalomra semmi ok, az új projekt nem trónbitorló, ugyanúgy lesznek Cucur és Macur-videók, ahogyan eddig is. Tóth Szabolcs jövőbeli terveiről részletesen beszélt a Haon podcaststúdiójában.