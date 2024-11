November 16-án az elmúlt év 100 legszebb magyar asztrofotói mutatkoztak be a Magyar Természettudományi Múzeum kupolatermében, immáron hetedik éve – közölte portálunkkal Balogh Zoltán, a Vega Csillagászati Egyesület hajdúsági területi klubjának titkára, aki megosztotta azt is, hogy tagtársuk képei is a legszebbek közé kerültek.

Lenyűgöző asztrofotó készült

Forrás: Buczi Zoltán-archív

Mint írta, a Csillag-Képek 2024 Országos Asztrofotó Kiállítás 66 asztrofotós 100 munkáját mutatja be, a Magyar Asztrofotósok Egyesülete szervezésében. Az átfogó kiállítás célja, hogy a magyar asztrofotósok rendkívül színvonalas, idén tucatnyi nemzetközi elismerésre érdemes, sőt díjnyertes fotói eljussanak az érdeklődő közönséghez egy egységes fotógyűjtemény formájában.

A 66 alkotó között található Buczi Zoltán, a hajdúsági egyesület tagja is, akinek 2 fotója is bekerült a 2024 esztendő 100 legjobb asztrofotója közzé. Hozzátették, Zoltán nemcsak a Vega Csillagászati Egyesület hajdúsági területi klub tagja, de Nagyhegyes alpolgármesteri posztját is betölti.

A Nap, ahogyan azt nem szoktuk látni

Forrás: Buczi Zoltán-archív

A tárlat három kategóriába sorolja be a csillagos égbolt jelenségeit ábrázoló fotográfiákat: