Trabantok, Porschék, BMW-k, Volswagenek. A népautótól a luxusjárgányokig mindenféle négykerekűt láthattunk a Szoboszlói úti Autodromban. Egy közös volt bennük: hogy láthatóan nagy gondossággal, alapos figyelemmel és ezer lóerős autószeretettel voltak széttuningolva. Tíz évet ugyan várni kellett a 13-ikra, azonban vasárnap újra megrendezték a Devil tuning találkozót.

Minden korosztálynak látványosság volt a Devil tuning találkozó

Forrás: Czinege Melinda

Láttunk olyan ismerős arcokat, akik a ’90-es évek illegális gyorsulási versenyein égették a gumit a Mikerpécsi útnál. Kissé megőszülve, családapaként, felidézve a rég korok benzingőzös élményeit. Lelki szemeik előtt talán a meglibbenő kockás zászló és az egybeolvadó sávelválasztók sejlettek fel, miközben arra gondolhattak, milyen halálos iramban száguldtak el az évek. Büszkén nézték gyermeküket, ahogy felforrt bennük is a vér a vagány verdák láttán.

Mert ilyen járgányokat nem sűrűn látni az utcán sem, nemhogy egy parkolónyit egyszerre. Az ország legjobb tuningklubjainak példányai, gyűjteménybe kívánkozó egyedek, vitrinből kiguruló ritkaságok mindenfelé. Láttunk egy Trabantot, aminek az oldalról kivezetett kipufogócsövére egy kotyogós kávéfőző volt erősítve, luxust idéző kivitelben tálalt lakossági Passatot, tekintélyt parancsoló, masszív Audikat.

Minden típus felvonult a Devil tuning találkozón

Sok esetben először a kicsúcsosodó, krómozott felnik vonzották a tekintetet, hogy aztán az autók minden négyzetcentiméterét megcsodálja a bámészkodó. Számos magabiztosan hivalkodó behemót mellett bőven akadtak letisztult cultok is. De akadt igazi csajos, babarózsaszín Hyundai is, rikító plüssökkel telepakolva, ahogy egy szinte teljes egészében restaurált VW 1600 TL is ránk kacsintott.

Nem csak optikai, műszaki tuningot is bőven láthattunk

Forrás: Czinege Melinda

Tuningtalálkozóhoz méltón gyakori látványosság volt az ültetett kaszni, ami már szinte a földet seperte, az egyikre pedig gondos betűkkel rányomtatva állt a következő szöveg:

Magasabb, mint az életszínvonal.

Nemcsak optikai tuningok kényeztették az autók szerelmeseit, hanem egy-egy felnyitott motorháztető alá is bekukkanthattunk, amin látszott, tulajdonosának feltehetőleg az ereiben is benzin áramlik. Az is előfordult, hogy egy robotporszívó sebességével gurult el mögöttünk egy BMW, aminek lassúsága ellenére erőteljesebb hangja volt egy traktornál.