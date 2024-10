Az ötöslottó 67 éves története alatt egyszer sem lehetett még olyan sokat nyerni egy telitalálattal, mint amennyit az október 19-én, szombaton esedékes sorsoláson. A 41. heti rekordnyeremény több mint hat és fél milliárd forint: ennyiért ugyan még nem igazolhatnánk le a bosnyákok ellen nemrégiben duplázó Szoboszlai Dominikot, hogy gurigázzunk vele a hátsó kertben, de bőven kijönne belőle közel 8 millió zacskó pilóta keksz, vagy vehetnénk akár 16 ezer retúr repülőjegyet is budapesti indulással Hawaii bármelyik szigetére.

Rekordnyereményért ikszelhetünk a 41. heti ötöslottón

Forrás: MW-archív

A fődíj összege hónapok óta halmozódik, a Szerencsejáték Zrt. honlapján jól látható, utoljára idén márciusban volt öttalálatos szelvény, amikor közel 227 millió forintot tehetett zsebre a szerencsés nyertes.

Lesz telitalálat az ötöslottón?

Biztosat mi sem ígérhetünk, de azt megnéztük, hogy a Jupiter mozgása alapján mely csillagjegyeknek van a legnagyobb esélye, hogy elvigyék a 41. heti főnyereményt.

Fortuna asszony hóna alatt egy jól megrakott bőségkosárral leginkább a Mérlegekre mosolyog, és közülük is azokra kacsint igazán kacéran, akik október 15. és 21. között születtek. Az átlagosnál szerencsésebbek lehetnek most a Vízöntők és az Ikrek, de az Oroszlánok és a Kosok is nyerő szériában vannak.