Nem biztos, hogy bárhol szívesen összetalálkoznánk azzal az ízeltlábúval, amiből szerdán 6 is érkezett a debreceni állatkertbe. Az intézmény a Facebook-oldalán jelentette be, hogy most már ostorlábúakat is lehet nálunk látni, az egyes fajoknál akár a 30 centiméteres hosszt is elérő állatkák pedig úgy néznek ki, mintha egyenesen az Alien-filmekből másztak volna elő.

6 darab ostorlábú érkezett a debreceni állatkertbe

Forrás: Facebook / Zoo Debrecen

Mint a posztban rámutattak, a pókszabásúak kevésbé ismert képviselői főként Afrikában élnek, de más trópusi területeken is megtalálhatók. Különleges megjelenésük legszembetűnőbb jellemzője az elvékonyodott első pár lábuk, amely tapogatóként szolgál, segítve őket a környezetük érzékelésében. Tücsköket és más apró gerincteleneket kedvelnek leginkább táplálékként.

Félelmetesek az ostorlábúak, de valójában teljesen ártalmatlanok

A Magyar Természettudományi Múzeum blogjposztja erről az állatról azt írja, hogy 4 pár, azaz 8 lába van; teste két részre, előtestre (fejtorra) és utótestre (potrohra) tagolódik; zsákmányát pedig csáprágójával kezdi el enni. Az előtesten lévő néhány apró pontszemével nem lát jól. Legfeltűnőbb testrésze a szakszerűen tapogatólábnak, pedipalpusnak nevezett állkapcsi függelék: az ostorlábú ezzel ragadja meg és tartja fogva zsákmányát, s ez az, amely a rajta lévő, mozgatható tüskék és kampók, karmok miatt olyan félelmetessé teszi. Szemben a legtöbb más pókszabásúval az ostorlábúaknak nincs méregmirigyük, harapásuk sem mérgező, így például az ember számára teljesen ártalmatlanok. Ezt azonban még a velük gyakran találkozó bennszülöttek sem tudják, s ijesztő külsejük alapján rendkívül veszélyesnek, halálos marásúnak tartják az ostorlábúakat – tették hozzá.