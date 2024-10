Hihetetlen, milyen gyorsan telik az idő: nem is olyan régen számoltunk be a kis Mulan születéséről, most pedig már kész vadásszá cseperedett a debreceni állatkert kis leopárdja. Papp László polgármester az állatok világnapja alkalmából Facebook-posztjában osztotta meg, milyen fenséges nagymacska is lett a kis apróságból.

Hihetetlen, mennyit nőtt Mulan, a debreceni állatkert leopárdja

Forrás: Facebook / Papp László