Nem akármilyen fogásról számoltak be a minap a Látóképi-tározó Facebook-oldalán: ismét kifogták a népszerű horgászhely pontykirályát. Az elmúlt években többször olvashattak már nálunk a gigaponty körüli izgalmakról. Legutóbb valamennyivel több mint 1 éve írtuk meg, hogy Szabó Gáza debreceni horgász kifogta a 27, 60 kilogrammos tőpontyot. Az óriásponty azóta is megörvendeztette már a horgásztársadalmat, viszont kevesen gondolták volna, 2024 októberében egy nő fogja horogra akasztani a termeteset halat. A bejegyzésben azt írják, él Látóképen egy remek genetikájú, hatalmas tőponty, akit először 2018 májusában láttak el chippel, és akkor még nem volt 15 kiló sem. – Az évek alatt folyamatosan nőtt, rengeteg horgásztársunknak okozott már hatalmas örömöt, és bár sajnos egy (véletlen) csonkolás miatt a fél farokúszója hiányzik, mégis egy egészséges, kiváló genetikájú, csodálatos halról beszélhetünk. Évek óta figyeljük, és nagyon bíztunk benne, hogy eléri a bűvös 30 kilós álomhatárt. Nos, elérte, és nem is kicsit lépte át azt. Nyáron már több mint 29 kilogrammal lett mérlegelve, akkor már úgy éreztük, a 30 kiló bizony összejöhet. Nem sok egyesületi kezelésben lévő víz mondhatja el magáról, hogy ilyen pompás élőlényt tudhat soraiban. A szerencsés pecás ráadásul egy hölgy(!) horgásztársunk, ami szintén nem hétköznapi dolognak mondható, ráadásul egyedül fárasztotta ki – olvasható a Látóképi-tározó közösségi oldalán.

Gigaponty akadt horogra a Látóképi-tározón

Forrás: Facebook/Látóképi-tározó

Gigaponty akadt a horogra a Látóképen

A Látókép új tórekordja: 33, 45 kilogramm! Az óráspontyot pedig nem más, mint Labáth Zita fogta ki, és nem is akárhogyan, ugyanis a debreceni nőnek a bal kézfeje hiányzik. Labáth Zitát telefonon értük utol, aki még most is alig hiszi el, hogy kifogta a Látókép gigapontyát.

Amikor megláttam, hogy milyen hatalmas, teljesen ledöbbentem és az járt a fejemben, biztosan ez a tó legnagyobb pontya, a Félszemű lesz

– emlékezett vissza Zita a fárasztás legszebb pillanataira. Mint elmondta, 4 éve horgászik, általában a környéken lévő tavaknál vizsgáztatja horgásztudását. Megannyi szép fogással büszkélkedhet, de még soha nem fogott akkora halat, mint néhány napja a Látóképen.

Néhány éve megismerkedtem a süllőzéssel, harcsázással, de pontyozni jobban szeretek. Az elmúlt 2 évben több mindenkitől tanultam, ebből építkezem a horgászatok alkalmával, de sokszor hallgatok a megérzéseimre. Megpróbálom szelektálni a halakat. Inkább legyen pár óra kapás nélkül, de aztán jöjjenek a 10+-os halak. Nagyon sok 10 kilogramm feletti halat fogtam már, egy alkalommal pontyozás közben egy 18 kilós harcsát is sikerült a partra terelni

– fejtette ki.