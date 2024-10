Ebben az évben is darvak tízezrei kelnek útra az őszi időszakban, vonulásuk során pedig most is elidőznek a Hortobágyon. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága október elején tartott szinkronszámlálást, ennek adatai alapján több mint 135 ezer madár tartózkodott a térségben. A daruvonulás csúcsa ezekben a napokban várható.

A daruvonulás látványát egyszerűen nem lehet megunni

Forrás: Molnár Péter

Mint azt a nemzeti park jelezte a daruvonulás a természet őszi ünnepe, egyben az egyik leglátványosabb természeti jelenség Magyarországon. Éppen ezért nem csoda az sem, hogy október 26-án Darufesztivállal ünneplik ezt a különleges alkalmat, amely során ingyenes programokkal várják az érdeklődőket.

Fotóriporterünk, Molnár Péter október 16-án járt a pusztán, ahol csodás fotókat készített a vonuló madarakról.