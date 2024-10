A legutóbbi pusztai naplemente után ezúttal üstökös megfigyelésére invitálnak minden érdeklődőt a Hortobágyra, Szálkahalmon október 13-án, vasárnap este 17.30 órai kezdettel. A csillaglesen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az est során távcsővégre kerül a nyugvó Vénusz, az egész este során megfigyelhető Szaturnusz, a kitartóbbak számára a meglehetősen későn kelő Jupiter és annak Galilei-féle holdjai, valamint a teljes sötétség beállta után néhány látványos mélyég objektum – derült ki az esemény leírásából.

A csillagles során látható lesz a Vénusz, a Szaturnusz, de még a Jupiter is

Forrás: Farkasréti György/Terminus Ismeretterjesztő Egyesület

A szervezők arra is felhívták az érdeklődők figyelmét, hogy az őszi időjárásra tekintettel célszerű meleg öltözetben érkezni, a fázósak takarót, plédet, meleg teát is hozzanak magukkal. Érdemes továbbá kisebb távcsövet (binokulárt, spektívet) is hozni, mert az üstökös valójában szabadszemmel vagy kisebb távcsövekben nyújtja a legszebb látványt. További részletek az esemény leírásánál találhatóak.