Ismét várja az érdeklődőket a Csapókerti Női Kör a Csapókerti Közösségi Házban október 30-án 17.45-től. Mint írták, előző alkalommal a Gyerekkel vagy gyerek nélkül? kérdést járták körbe, tabuk nélkül, őszintén beszélgettek mindkét életformáról. Megállapították, hogy minden nő értékes, akkor is, ha életének része az anyaság vagy sem. Abban egyetértettek viszont, hogy női létet nagyban befolyásolja a saját édesanyánkkal való kapcsolat, a hozott minták. S mivel többször felmerült a közös könyvélmény vagy podcast élmény megosztása, feldolgozása, úgy döntöttek, hogy kicsit tovább mélyülnek a témában.

Októberben az Énegyetem által készített Anyaseb című beszélgetést állítják fókuszba. Csirmaz Lucával e témában a mindfulness-szel foglalkozó Marczinkó Ágnes és Németi Roland beszélget. Csirmaz Luca fiatal pszichológus, író, a pszicholive oldal megalkotója. Nemrég megjelent könyve, a Mintatörés által vált ismertté. A könyvében a kötődési mintázatok lélektani hátterét mutatja be, saját verseiből és novelláiból hoz részleteket, és beleviszi saját megéléseit is.

Azoknak is érdekes lehet a téma, akik nem voltak az előző alkalommal, mert új nézőpontból közelítik meg a témát, érdemes háromnegyed órát szánni a podcast meghallgatására!

A részvételhez regisztráció szükséges, az esemény hozzájárulási díjhoz kötött