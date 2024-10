Őszköszöntő Családi Napra és „Kutya jó” Piknikre invitálják az érdeklődőket október 5-én, Debrecenben. A csapókerti családi napon szórakoztató programok sora és vidám hangulat vár minden korosztályt. A Minimum 4 zenekar koncertjén olyan népszerű dalok is felcsendülnek, mint Michael Jackson „Billie Jean”-je vagy Balázs Fecó „Maradj velem” című slágere.

A családi napon a gyerekeknek is számtalan elfoglaltsággal készülnek

Forrás: Napló-archív

A családi napon ugrálóvárak, arcfestés, kutya-gazdi fotózás és kézműves foglalkozások várják a családokat, a kutyabarátok pedig állatorvosi és kutyakozmetikai tanácsokat is kaphatnak.

Az Állatok Világnapja apropóján a nap folyamán kutyás bemutatók is színesítik a programot: a TDT Kutyaiskola és a Sansz Alapítvány látványos ügyességi bemutatói is elkápráztatják majd a résztvevőket, míg az „Aqua Manó Party” és a „Kutyajó ramazuri” Réti Tibi bácsi gyerekkoncertje garantáltan elbűvöli majd a kicsiket is.

Az Állatok Világnapja alkalmából lehetőség van adományokkal támogatni az állatmenhelyeket is. A részletes programok listáját a Facebook-esemény leírásában lehet megtalálni.