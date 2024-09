A Geszti koncert után volt egy kis időm szusszanni, úgyhogy beneveztem egy korsó meggyes sörre 1500 forintért és egy sertésragura vajas galuskával és csemegeuborkával 3490 forintért. Egy nagyon vidám társaság mellett találtam helyet, s ők azonnal fel is pattantak mellőlem, amint a Korda házaspár lépett a színpadra. Miután befejeztem a vacsorát, úgy döntöttem, hogy belenézek kicsit én is, milyen Gyuri bácsi és Klárika, még sosem láttam őket korábban, aztán ahogyan az nálam már csak lenni szokott, ott maradtam végig.

Korda Gyuri betolta az all-int a Zamat fesztivál szombati napján

Azt nem írom, hogy a színpad előtt, mert akkora volt a tömeg, hogy csak egészen hátul tudtam megállni, de így legalább szemtanúja lehettem, hogyan lehet ilyen érett korban is kirúgni a rendezvénysátor falát. Korda György elegáns öltönyben, Klárika fényes, rozé gold kabátkában, és lila-fehér-rózsaszín ruhában őríjtette meg a publikum tagjait, ők pedig többször is ütemesen skandálták a fellépők nevét. Két Gyuri bácsi! – Gyuri bácsi! között pedig jöttek az olyan zenék, amelyekre egy emberként mozdult meg a Zamat. A lambadától kezdve a mambóig mindenre lehetett táncolni, és táncoltak is! Miközben a bulizó tömeget néztem, arra gondoltam, hogy ahogyan Gesztit, Klárikáékat is be kellene építeni valami egészségprogramba, és egy pillanat alatt vége lenne a mozgásszegény életmódnak. Évek óta hiszem, hogy a zene fogja majd megmenteni a világot, és miután láttam, hogy a Mamma Maria alatt annyira önfeledten szórakozott mindenki, hogy valaki még az egyik mankóját (!) is rendszeresen a magasba tartotta a refrénnél, már tudtam, a Korda házaspár bármire képes. A közönség végül hangos ovációval búcsúztatta Gyuri bácsit és Klárikát, akik szerintem szombat este mindenkinek belopták magukat a szívébe, és minden bizonnyal a telefonok lépésszámlálójába is.

Balázs Klári és Korda György a Zamat fesztiválon

Forrás: Molnár Péter

A Korda-koncert végén közel sem ült le a hangulat, és a látogatók létszáma sem csökkent, sőt, a kinti kisszínpadon a Hangfogó Band olyan rock and roll bulit csinált, hogy a dohányzórészleg egész területén és még azon is túl szinte kivétel nélkül mindenki táncolt. Olyan sokan voltak, hogy szabályosan manőverezni kellett a kijárat felé. Következett még ugyan Nótár Mary, akinek nemrégiben a téglási fellépéséről számoltunk be, valamint Zoltán Erika, a túl szexi lány, én azonban búcsút vettem a Zamat Fesztiváltól, és a raklapokon keresztül egyensúlyozva hazaindultam.