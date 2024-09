Egy rádiós nyereményjátékban mosolygott Fortuna nagyasszonya Katalinra és Évire, akik Téglásról és Debrecenből jöttek. Elmondták, hogy ez az első Zamat Fesztiváljuk, és főként a Kowalsky meg a Vega-koncert csábította őket. – Nagyon régen láttuk már őket a színpadon, most úgy gondoltuk, minden követ megmozgatunk, hogy jó helyünk legyen, már fél 5 óta itt állunk – osztották meg olyan kedélyesen, mintha egy homokos, napsütötte parton lennénk, és nem a megállás nélkül zuhogó esőben. Később bent is találkoztunk velük, és megnyugodva láttuk, hogy sikerült bebiztosítani Kowáékhoz az első sort.

Évi és Katalin főként Kowáék miatt jött a Zamat Fesztiválra

Forrás: Molnár Péter

Róbert Debrecenből érkezett, a barátait várta, akikkel itt fognak szülinapozni. – Voltam már korábban többször is a Zamaton, most a bulin lesz a hangsúly. Azért ünnepelünk most itt, mert egy helyen van a kaja és a pia is – avatott be a 20 fős baráti társaság hatékonyságának a titkába.

Szintén születésnapozni jött egy házaspár Dunaszerdahelyről, a férjnek ugyanis vasárnap kerek számú gyertya díszíti majd a tortáját.

Most vagyunk harmadjára Debrecenben, és direkt a Zamat Fesztivállal egy időben időzítettük az utazást. Alapból szeretjük a gasztronómiai eseményeket, otthon is sokat sütünk-főzünk, főleg kemencés ételeket, de ma leginkább Kowáékra vagyunk kíváncsiak

– mondta Tünde és László.

Tünde és László Dunaszerdahelyről

Forrás: Molnár Péter

A mellettük várakozó Ilona sem éppen a szomszédból ruccant át a Nagyerdei Stadionhoz, ugyanis Győrből nézte ki magának a rendezvényt. – Elsősorban a Kowalsky meg a Vega-koncert érdekel, de mindenkit meg fogok nézi, Geszti Pétert és Korda Gyuriékat is. Három napra jöttem Debrecenbe, az egyik közeli hotelben szálltam meg: délelőtt wellness, délután pedig Zamat, ez lesz a program – közölte terveit.

Végül a kordon előtt álló nagyobb csoporthoz is odamentem, akik Editkét jelölték ki sajtószóvivőnek. Talán eddigre már senkinek sem fog a homlokáig szaladni a szemöldöke, ha elmondom, hogy Kowalskyék fellépése miatt várakoztak már délután 3 óra óta, hogy megcsípjék a legjobb helyeket.

Ahogy kinyitják a kapukat, szaladunk, mint az állat!

– avatott be a stratégiájukba.