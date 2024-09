Varga Hédi, az R&B Dance Hip Hop Tánciskola vezetője

Forrás: Molnár Péter

Az egyik tánccsoportot is megszólítottuk, Varga Hédi, a debreceni R&B Dance Hip Hop Tánciskola vezetője érdeklődésünkre elmondta, ez lesz a hatodik yoUDay, amin fellépnek. – Minden évben van valami újítás, és mindig van kihívás is, hogyan passzol majd a koncepció a mi stílusunkhoz. Szerencsére széles a repertoárunk és olyan zenéket szoktak választani nekünk, amikre szívesen táncolunk. Most egy rockos vonulatot hoztak, ehhez alkalmazkodtunk, bőrdzsekiben leszünk, bakancsban, és színes topokban. Lesz egy nagyon különleges, színes tüllszoknyánk is, aminek a hatalmas kiterjedése nagyítja majd a mozgást, elég extravagánsak leszünk – ismertette. Mint elmondta, az 53 táncosuk intenzív két héten van túl, hétvégente két-három 4 órás próbákat tartottak. – Ez elég maratoni, de így lehet felkészülni. Ráadásul így sokkal többet tudunk haladni, minta 1 órás etapokra osztanánk be az időnket naponta – tudtuk meg az előkészületi stratégiájukról.