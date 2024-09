Willie szépszülei a Magyar Királyságból származnak

Amin egyébként egy kissé meghökkentünk Willie „magyarságát” illetően, az az, hogy a nagymamája egyszer talált egy dokumentumot, melyből kiderült, hogy a tengerentúli srác szépszülei 1882-ben a Felvidékről költöztek Amerikába. Willie érdekes módon sem New Yorkban nem akart élni a diploma megszerzése után, sem Angliában, inkább Európa más országaira volt kíváncsi – ez is közrejátszott abban, hogy Magyarországra költözött. Csakhogy a sok szép dolog mellett egyetlen bukkanó akadt azért: a nyelv.

– Néztem, hogy mi ez az „o, ó, ü, ű, ö, ő”, eleinte csak annyit tudtam mondani, hogy „Hello!, Jó napot!” és hasonlók… Az első évemben hallásból és jelekből tanultam, aztán találtam egy tanárt, Kemény Orsit, neki köszönhetően egyre jobban megismertem a nyelvet. Amúgy nagyon extrovertált vagyok, és az első két évem úgy telt igazából, hogy csak hallgattam mindenkit magam körül, én meg olyan voltam, mint egy porszívó – idézte fel Willie nevetve, majd hozzátette, az első idegen nyelv, amit megtanult, a magyar.

Ami pedig a tartalomgyártást illeti, mint elmondta, nem indult komoly projektnek 2018-ban, csak néha megosztotta az Instagram-történeteiben, hogy éppen hol jár Magyarországon. Aztán amikor egyre többen elkezdték követni, úgy érezte, van értelme csinálni, és létrehozta a YouTube-csatornáját. Ráadásul mindez a Covid idején történt, szóval volt is rá közönsége. Utána a média is felkapta, szerepelt már rádióban, a TV2-ben és az RTL Reggeli című műsorában is. Mostanra már annyira kinőtte magát az utazós videós projekt, hogy idén ősszel dokumentumsorozatot forgat, ugyanis be szeretné mutatni, milyen helyeken jár itthon, illetve a Kárpát-medencében.

Willie Gevertz Netflixen és/vagy az HBO-n szeretne dokumentumsorozatot indítani

De ettől még én csak egy kíváncsi ember vagyok, engem érdekel a törtélem, a kultúra, a hagyományok, a kaja, az emberek is foglalkoztatnak… Gyönyörű helyek vannak itt. Minden epizód egy-egy régiót fog bemutatni

– foglalta össze. Majd aztán hosszabb távú terveiről is beszélt, miszerint szeretne majd több operatőrrel is dolgozni, és Netflixre vagy HBO-ra filmet gyártani – mondta.