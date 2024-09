A legfinomabb harcsapaprikást keresték Tiszacsegén

Forrás: Czinege Melinda

Egy Tiszaújvárosban lévő nagyobb cég munkatársai is megmutatták magukat. Most először vannak jelen a versenyen, de elmondásuk szerint nem utoljára. Hiába helybéliek legtöbben, még soha nem neveztek a versenyre, amit utólag bánnak. Mellettük egy derecskei csapat főzött, körülbelül 10-en lehettek, egy baráti társaság, akik néhány hete úgy döntöttek, ha esik, ha fúj, ők bizony ott lesznek szombaton a Tisza partján. Mindeközben Fásy Ádám is megérkezett a csapatokhoz, hiszen kíváncsi volt arra, hogyan teljesítenek a csapatok. Igencsak sok csapat tagjaival ismerték már egymást, úgy beszélgettek, mintha óriási cimborák lennének. Fásy Ádám kiemelte,

nehéz lesz a zsűri dolga, mert minden étel nagyon jól néz ki, és látszik rajtuk, szívvel-lélekkel készítették őket.

Nem sokkal 11 után visszasétáltunk a tiszacsegei csárdához, ami mellett egy nagy sátorban helyi halászlét és harcsapaprikást kínáltak a vendégeknek. Üres sörpadokkal nem találkoztunk, mindegyiknél ült valaki, és természetesen halászlére várt, vagy már azt fújogatta. De egyébként azok is jól érezték magukat, akik nem éppen halkedvelők, mindenféle ételt lehetett kapni, hamburgert, hot dogot és frissensülteket. A kicsik célba is lőhettek, de dodzsembe is ülhettek, szóval senkinek nem volt arra ideje, hogy unatkozzon.