Teliholdkor a Földről nézve szembe kerül egymással a Nap és a Hold. Ilyenkor úgy feszülnek egymásnak az energiák, mint Frakk és a macskák, a Pál utcai fiúk és a vörösingesek vagy a DVSC és a Nyíregyháza szurkolói. Kijelenthető, hogy nemcsak babra, hanem zöldborsóra és hónapos retekre is megy a játék. Ráadásul szeptember 18-án hajnalban nem mindennapi telihold köszönt ránk, ugyanis részleges holdfogyatkozás is lesz. Hazánkban ugyan nem lehet majd észlelni, de aki esetleg éppen Afrikában vagy az Antarktiszon tartózkodik magyar idő szerint szerdán fél 5 körül, az akár el is kaphatja ezt a különös égi jelenséget.

Bizonyos csillagjegyek boldogan lubickolhatnak a telihold után

Forrás: Napló-archív

Holdfogyatkozás évente mindössze kétszer fordul elő, és főként nagy, sorsszerű befejezésekre ad lehetőséget. Ha valamit már itt az ideje elengedni, hogy az égiek vagy a Google Maps által kijelölt utunkon járhassunk, akkor bizonyos körülmények, személyek hirtelen eltűnhetnek az életünkből, hogy helyet adjanak az újnak. A szeptember 18-i telihold és részleges holdfogyatkozás elsősorban olyan témákat hoz felszínre, amikkel 2015-ben és 2016-ban foglalkoztunk sokat: érdemes tehát mindenkinek elővennie a Skála Kópés kártyanaptárát vagy fellapozni a Kincses Kalendáriumot, hogy felidézze, mi történt akkoriban azon kívül, hogy a magyar válogatott 44 év után újra kijutott a foci-eb-re.

Telihold: ezek a csillagjegyek számíthatnak a legnagyobb változásra

A szerdai telihold után a legnagyobb változásra a Halak jegyűek számíthatnak, közülük is főleg azok, akik március 10. és március 20. között születtek. Véget érhet számukra egy hosszabb folyamat, hogy valami olyan kezdődjön, amiben végre önfeledten, boldogan lubickolhatnak. Egyénenként változó, hogy ezt a befejezést ki hozza el: ha valaki csak pislog, mint Halak a szatyorban, akkor intézi helyette a sors, a véletlen, vagy a Hétszünyű Kapanyányimonyók.

Szintén kiemelten érintett lehet a másik két vizes jegy, a Rák és a Skorpió. Végre elhajózhatnak jobb vizekre, hátrahagyva a fejük fölött összecsapó hullámokat, az érzelmi örvényeket, a zavaros pocsolyákat, vagy a semmire nem való állóvizet. Itt az ideje, hogy elvezessék a szennyvizet, és tiszta vizet öntsenek a pohárba.