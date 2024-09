Soha rosszabb hangulatú podcast adást… Múlt hétvégén zajlott a Zamat Fesztivál Debrecenben, ahol fellépett a közkedvelt Parno Graszt zenekar is. A koncertet megelőzően viszont a Haon stúdiójába is ellátogattak, ahol a formáció megalakulásáról, a külföldi turnékról, illetve a debreceni énekesnőjük közelgő lagzijáról is beszámoltak. Nemcsak zenéikben, hanem személyiségüket tekintve is elképesztő energikusak, így már a fellépés előtt is jót mulattunk a Parno Graszt képviselőivel, Oláh Helénával és Oláh Józseffel.

Nagy lagzira készül a Parno Graszt, fergeteges hangulatban árulták el a részleteket

Forrás: Czinege Melinda

A Parno Graszt koncertjei 2025-re is kezdenek betelni

A fotók meglehetősen árulkodóak beszélgetésünk hangulatát illetően: elejétől a végéig jóízű nevetések szakították meg a dialógusokat, és hát, nem véletlenül.

Rögtön azzal kezdtük, hogy már a jövő évi koncertjeikre is fogynak a jegyek szép számmal, Józsi pedig tesztelte is, hogy ő látogató lenne, tudna-e még venni:

– Általában nem tudom, hogyan működnek ezek a dolgok, így gondoltam megnézem, hogy kell jegyet venni, és mennyibe kerül. Csak annyit láttam, hogy megtelt, néztem egy másikat, az is, jaj mondom, Istenem, ez de jó hír… – mondta közben nevetve.

Persze, ahhoz, hogy a Papp László Budapest Sportarénában és a Budapest Parkban felléphessenek, hosszú út vezetett. Kezdve ott, hogy a zenekar 1987-ben alakult egy kicsinyke faluban, Paszabon. Mint Józsi elmondta, egyedül kezdte a szakmát, szóló előadóként akart (ahogy ő fogalmaz) nagy ember lenni.

Nem volt bennem kétely, hogy ez nem fog sikerülni, folyamatosan arra törekedtem, hogy legyek híres és nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is

– mondta. Ezért is jött a kérdés: miért lettek akkor többen végül, vagy meggondolta volna magát menet közben, és családi vállalkozást akart indítani?

– Jaj, dehogy gondolkodtam ebben, ilyen nyűgöt a nyakamba venni… – idézte fel érzéseit dörzsölt mosollyal az arcán, majd hozzátette: – Mindig az volt, hogy majd egy szál gitárral kiállok, és akkor csihé-puhé, adjad neki, és egyébként 7-8 évesen ez még így is ment az egyik farsangi bálon – számolt be. Aztán végül úgy alakult, hogy alkalmanként együtt zenélgettek a rokonok, Józsi édesanyja összehozta a családot, majd zenekarrá alakultak.