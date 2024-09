Egy kertet folyamatosan gondozni kell, mindegy, hogy milyen évszakot, hónapot írunk, feladat mindig akad. Éppen ezért a Haon felkérte Zsuga Zoltán debreceni kertészmérnököt, hogy ossza meg velünk, melyek a legfontosabb őszi teendők a kertben. Már a beszélgetés kezdetén kiemelte, valójában egy kert sosincs kész, az őszi időszakban pedig több olyan kertészeti munka van, ami egyáltalán nem elhanyagolandó. A hűvösebb, nyirkosabb idő beköszöntével is felgyűlnek a feladatok egy kertben, sok mindent meg kell csinálni ahhoz, hogy egy kert később is termékeny, szép és látványos legyen. – Az őszi, télbeforduló gondoskodást egy kert kapcsán nem szabad félvárról venni! Sokaknak megfordulhat a fejében, hogy lehet-e még ilyenkor ültetni valamit, és az a jó hírem, hogy igen. Ősszel nyugodtan ültethetünk konténeres, vagy szabad gyökerű növényeket, azok észre sem veszik igazából, ha talajcsere történik. Jóformán azt is elmondhatjuk, fagymentes időszakban szinte bármit ültethetünk a kertbe – fogalmazott Zsuga Zoltán.

Zsuga Zoltán debreceni kertészmérnöktől megtudtuk, melyek a legfontosabb őszi teendők a kertben

Forrás: Napló-archív

Mik a legfontosabb őszi teendők a kertben?

A kertészmérnök kifejtette, szabad gyökerű növények alatt a dísznövényeket, lombos fákat, cserjéket, évelő cserjéket értjük.

A kertészetekben ma már szinte minden beszerezhető. A konténeres és a szabad gyökerű növények között az a különbség, hogy a konténeres cserépben, földben van, gyakorlatilag abba nevelkedik nyáron, illetve addig, amíg el nem adják, és aztán ki nem ültetik azt. Szabad gyökerű növények lehetnek a gyümölcsfaoltványok, vagy pedig egyéb gyümölcstermő cserjék, mint például a málna. Ilyenkor ősszel arra nagyon oda kell figyelni ültetéskor, hogy az még a fagymentes időszak előtt történjen meg – fogalmazott.

Hozzátette, azt gondolják az emberek, hogy ilyenkor már nem lehet virágzó növényt, illetve zöldségféléket ültetni/vetni – ez azonban tévhit. Ugyanis vannak hidegtűrő fajták, amik bátran elültethetőek szeptemberben is. Idesorolandó a fokhagyma, a madársaláta, vagy akár a sütőtök is. Ha pedig virágokról beszélünk, akkor az árvácskát, vagy a szabad gyökerű dáliát is nyugodtan kiültethetjük, ezek remekül bírják a telet és a hideget.

Zsuga Zoltán kiemelte, sokan úgy vélik, ha arról beszélünk, hogy őszi teendők a kertben, akkor karbantartási munkákra kell gondolni, ami valamennyire igaz persze, azonban azokat együtt kell csinálni más feladatokkal, amiket a kertészmérnök sorolt is.

– Nyilván ősszel a termőnövényeinket szüreteljük, mint például a szőlőt, illetve bizonyos almafajták is ilyenkor érnek be. Azonban nem szabad megfeledkeznünk a gyepterületről sem, mert azzal is foglalkozni kell. Az őszi kerti teendők során végezzük el a gyepszellőztetést géppel vagy kézi eszközökkel, mint például gereblyével a talajlazítást. Ez a munkafolyamat gyakorlatilag a növények (gyep) elhalt részeinek az eltávolítását jelenti, ez igazából egy nagyobb munkafolyamat, de segít abban, hogy a téli, nyugalmi időszak előtt a gyep meg tudjon erősödni – mutatott rá.