Sztár és Esztár

A nap legnépszerűbb produkciója Dankó Szilvia mulatóssztár volt. Utána Esztár nem sztárszínészekkel, hanem lelkes amatőr színjátszókkal képviseltette magát a programok zárásául szolgáló, hol nevettető, hol elgondolkodtató darabbal, Kéri Ferenc Ganédomb című népi tragikomédiájával. Ők, az Esztári Színjátszók színtársulat képviselte idén vármegyénket az országos Pajtazsínházi Szemlén Budapesten, a Nemzeti Színházban.

Jelenet az Esztári Színjátszók műsorából

Forrás: Marján László

Fedett pályás tűzijáték?

Folytatás a péntekről elmaradt programokkal szeptember 27-én egyebek mellett koncerttel és tűzijátékkal. Utóbbit azonban voltak, akiknek a széles, esős időben is várták a nap végén ekképpen karikírozva a helyzetet: „Te, komám, most, hogy szakad az eső, a tűzijáték bent lesz a színházteremben?” – kérdezte az egyik mosolyogva, amire cimborája ízibe kontrázott is: „Ott biza’, de csak sötétedés után!”