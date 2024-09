– Mi, nádudvariak már csak ilyenek vagyunk, hogy kétszer bulizunk! – utalt a település újra várossá válásának 35. évfordulóján némi humorral a Maczik Erika polgármester arra reagálva, hogy két hét volt a városnap első és második napja között. És az első volt később, hiszen az akkorra tervezett szabadtéri programokat elmosta volna az eső. Ráadásul a most szombatra tervezett lovas show is péntekre került, hiszen ismét esőmosta rendezvény lett volna. Így szeptember 27-én, pénteken már a második verzió módosítása szerint zajlottak a programok, mondhatni ez volt a XXII. Nádudvar Napja 2.1.

Pajna Zoltán, Maczik Erika és Bodó Sándor is köszöntötte XXII. Nádudvar Napja közönségét

Forrás: Marján László

Ez a verzió az Emőd-tavi rendezvénytéren kezdődött, ahol a Nádudvari Lovassport Egyesület látványos Robin Hood-előadása késztette tapsra a közönséget, amely láthatott lovas íjászatot, fogatolást, szabad idomítást, lovas karüsszelt és néptáncot is a show keretében. Majd az Ady térre sietők megtekinthették a helyi közösségek flashmobját.

Nádudvar Napja, amire megérte várni

Ezt követően a tudósításunk elején idézett városvezető mellett a színpadon köszöntötte a közönséget Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője, valamint Pajna Zoltán, vármegyénk közgyűlési elnöke, majd átadták a helyet a látványos koncertet adó Follow the Flow együttesnek. Legalább ennyire tetszett a széleskörű publikumnak a színes-szagos, kicsit zajos tűzijáték is. Talán ezeknek is köszönhető a városnapot záró, éjfélig tartó szabadtéri diszkó sikere is.