Alig néhány napja írtunk arról, hogy akkora harcsát fogtak a vármegyehatárnál, hogy 4 embernek kellett azt megtartania. De olyan is előfordult, hogy a harcsa támadt. Úgy tűnik, izgalmakból nincs hiány, ugyanis egy újabb nagy fogásról számoltak be közelmúltban a közösségi oldalon. A Keleti-főcsatorna horgászai Facebook-csoportban egy hatalmas compóról (doktorhal, cigányhal néven ismert még) osztottak meg fotót. Ezen jó látni, a hal nagyon szép példány, s bár azt nem tudni, hány kilogramm, azt igen, hogy 42 centiméter hosszú, ami hatalmasnak számít a compók között. Mint kiderült, a halat a balmazújvárosi szakaszon fogták ki, de az egyik hozzászóló kommentjében megjegyezte, ő is kifogta már ugyanezt a compót a nagyhegyesi szakaszon. Gratulálunk nekik!

A compó nagyságát mutatja a mérőszalag

Forrás: Keleti főcsatorna horgászai / Facebook